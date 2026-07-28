Zvonurile s-au confirmat, iar Zinedine Zidane a devenit noul selecționer al reprezentativei Franței. După despărțirea de Real Madrid acum cinci ani, fostul mare jucător, devenit și un antrenor de succes, a luat o pauză, iar aventura la naționala „cocoșului galic” este ceea ce și-a dorit mereu.

Zinedine ZIDANE, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI FRANȚEI: „ Am petrecut acești patru, cinci ani așteptând această, această zi, iată, iar acum devine realitate. Așa că, evident, sunt puțin emoționat, dar nu aveți cum să vedeți asta, sunt, sunt, sunt extrem de entuziasmat. ”

Didier Deschamps a părăsit postul de selecționer al naționalei după 14 ani glorioși, în care a condus Franța spre o finală de Campionat European, titlul la Campionatul Mondial din 2018, finala din 2022 și locul 4 în acest an. Doar că Deschamps își anunțase plecarea încă la începutul anului trecut, așa că reprezentanții Federației Franceze s-au întâlnit cu Zidane acum mai bine de un an.

Zinedine ZIDANE, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI FRANȚEI: „ Voi da totul pentru ca această echipă să continue să câștige. Este singurul lucru care mă motivează, să pot lucra pentru această echipă a Franței și să continuăm să câștigăm. ”

Zidane s-a declarat extrem de fericit că visul îi devine realitate. Antrenorul de 54 de ani a spus că a refuzat numeroase oferte de muncă, așteptându-se să ajungă la națională. Noul contract intră în vigoare pe 1 august și va fi valabil până la Mondialul din 2030. Anterior, Zinedine Zidane a mai pregătit-o doar pe Real Madrid. A avut două mandate, iar în primul a cucerit trofeul Ligii Campionilor trei ani la rând.

Zinedine ZIDANE, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI FRANȚEI: „ Mi-am spus că singurul lucru pe care voiam să-l fac după Madrid era să antrenez echipa Franței. Și m-am ținut de asta. Adică aveam oportunități, puteam să o fac, puteam foarte bine să am un proiect, să urmez un proiect timp de doi-trei ani. ”

Zinedine Zidane, poreclit Zizou, nu și-a prezentat încă staff-ul, dar a spus că va fi practic același ca și în perioada cât a antrenat Realul. Noul selecționer încă nu s-a întâlnit cu jucătorii, iar mai multe detalii despre lot și stil de joc le va face în septembrie.

Zinedine ZIDANE, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI FRANȚEI: „Vom face lucrurile diferit. În fine, Didier Deschamps este Didier Deschamps, Laurent Blanc a fost Laurent Blanc, Zizou este Zizou și voi încerca să fac ceea ce ceea ce știu să fac mai bine.”

Totuși, Zidane a dezvăluit că va încerca să fie un lider, exact ca și în timpul carierei de fotbalist, iar ținta numărul 1 vor fi golurile. Ca jucător, francezul a fost unul dintre cei mai mari mijlocași din toate timpurile, fiind eroul naționalei „cocoșului galic” la Mondialul din 1998, câștigat acasă.

Zinedine ZIDANE, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI FRANȚEI: „Ceea ce vă pot spune este că sunt animat de joc, în fine, am fost numărul 10 pe teren, iar ceea ce vreau este să merg să înscriu goluri. Desigur, este nevoie de un echilibru al echipei și, bineînțeles, asta este cel mai important. Dar ceea ce mă motivează este jocul. ”

Zinedine Zidane va debuta pe banca tehnică la meciul cu Turcia din luna septembrie, în prima etapă a Ligii Națiunilor. Din aceeași grupă mai fac parte Belgia și Italia. Zizou se înscrie în lista marilor antrenori la echipele de club, care devin selecționeri. Carlo Ancelotti la brazilieni, Tomas Tuchel la englezi, Jurgen Klopp la germani sunt doar alte exemple, iar Pep Guardiola ar fi putut deveni antrenorul Italiei, dar cele două părți nu s-au înțeles asupra contractului.