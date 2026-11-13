Manchester United și-a desemnat noul antrenor, după despărțirea de Michael Carrick. Zvonurile s-au confirmat, iar clubul englez a anunțat oficial numirea argentinianului Mauricio Pochettino, care va pleca din postul de selecționer al naționalei Statelor Unite.

Mauricio POCHETTINO, ANTRENORUL NAȚIONALEI STATELOR UNITE: „ Să împart cu voi acest proiect minunat, să fac parte din această familie, este dificil să vorbesc acum, pentru că se încheie. Sunt un tip foarte emotiv. ”

Mauricio Pochettino mai are două meciuri ca selecționer al Statelor Unite în Liga Națiunilor CONCACAF, împotriva reprezentativei din Haiti. Începând cu 18 noiembrie, argentinianul va fi noul antrenor principal la Manchester United, după doi ani pe banca tehnică a americanilor. Pochettino nu este străin de fotbalul englez. A pregătit formațiile Southampton, Tottenham și Chelsea, iar cea mai importantă performanță a obținut-o la Tottenham, pe care a dus-o în finala Ligii Campionilor din 2019. De asemenea, a câștigat titlul în Franța cu Paris Saint-Germain.

Noul antrenor preia echipa într-o situație dificilă. Manchester United ocupă locul 18 în Premier League, cu doar opt puncte după primele zece etape. În toate competițiile, formația a obținut numai trei victorii în 15 meciuri disputate în acest debut de sezon, care a dus la demiterea lui Michael Carrick. Fostul mare mijlocaș al diavolilor roșii a preluat echipa la început de an și a încheiat cu rezultate bune stagiunea precedentă, dar actuala formă a determinat conducerea să schimbe antrenorul. Meciul de debut pentru Mauricio Pochettino va fi un test de foc: pe 22 noiembrie, Manchester United va juca în deplasare cu Liverpool, pe Anfield.