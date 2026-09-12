35 de oameni au fost răniți la Odesa, după ce armata rusă a lovit orașul cu rachete și drone. Un bloc de locuit a fost grav avariat. Printre victime este și un bebeluș de cinci luni. Au fost atacuri și în orașul Dnipro. O întreprindere a fost avariată, iar motorul unei drone a ajuns în bucătăria unui apartament.

Acesta este blocul din orașul Odesa lovit în plin de o dronă rusească. Flăcările au mistuit mai multe etaje superioare ale clădirii. Lovitura a smuls pereții apartamentelor.

Spre dimineață, locatarii s-au adunat în curtea blocului și se uitau neputincioși la apartamentele distruse.

Atacul a afectat și orașul Cernomorsk, aflat în apropiere de Odesa. Acolo, exploziile au avariat mai multe clădiri, iar într-o zonă a izbucnit un incendiu. Printre obiectivele distruse este și un hotel care găzduiește un centru de reabilitare.

La Dnipro, o întreprindere a fost lovită, declanșând un incendiu. Motorul unei drone doborâte a ajuns în bucătăria unui apartament și a făcut o gaură uriașă în tavan.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 129 de drone și mai multe tipuri de rachete, inclusiv balistice. Apărarea antiaeriană ar fi reușit să doboare 101 drone și nouă rachete.