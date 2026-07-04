12 persoane au murit, iar alte nouă au fost rănite într-un grav accident produs pe traseul Odesa–Nikolaev, în sudul Ucrainei. Un microbuz de pasageri și un camion s-au ciocnit violent, după ce un alt automobil ar fi provocat impactul. Șoferul suspectat că a cauzat tragedia a fost reținut de poliție, după ce ar fi fugit de la locul accidentului. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Cadavre acoperite cu pături, bagaje împrăștiate pe asfalt și un microbuz transformat într-un morman de fiare. Așa arăta locul tragediei de pe șoseaua dintre Odesa și Nikolaev, unde impactul dintre un camion și un microbuz de pasageri a lăsat în urmă zeci de victime.

În imaginile surprinse imediat după accident, pompierii și medicii intervin contracronometru pentru a salva răniții. Microbuzul este răsturnat pe o parte, iar camionul a ajuns în afara carosabilului, cu partea din față complet distrusă.

Potrivit autorităților ucrainene, în accident și-a pierdut viața inclusiv șoferul microbuzului, iar alte nouă persoane au fost transportate la spital cu răni grave. Inițial, anchetatorii au presupus că șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un camion. Însă, după primele cercetări, oamenii legii au ajuns la o altă concluzie.

Potrivit poliției, tragedia ar fi fost provocată de șoferul unui alt automobil, care ar fi circulat pe contrasens și ar fi provocat conducătorul de la volanul microbuzul să efectueze o manevră ce a dus la impactul devastator cu autocamionul. După accident, bărbatul ar fi fugit de la locul tragediei, însă a fost găsit și reținut în urma unei operațiuni speciale.