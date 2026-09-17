Interimatul funcției de procuror general al Ucrainei va fi asigurat de Anton Kovalski, șeful Procuraturii regionale Hmelnițki. Decizia a fost luată de președintele Volodimir Zelenski și prevăzută într-un decret semnat pe 17 septembrie. De-a lungul carierei, a ocupat mai multe funcții în procuraturile din Vinnița, inclusiv cea de procuror superior, șef de secție și șef al Direcției de supraveghere în procedurile penale.

Potrivit documentului, șeful statului a dispus ca Anton Anatolievici Kovalski să exercite atribuțiile procurorului general. Decizia a fost luată în baza prevederilor legii privind regimul juridic al stării de război, transmite unian.ua.

Cine este Anton Anatolievici Kovalski

Kovalski s-a născut pe 12 mai 1984, în orașul Vinnița. În 2011 a absolvit Academia Națională de Procuratură a Ucrainei, cu specializarea „Drept”, iar în același an și-a început activitatea în cadrul procuraturii.

Din septembrie 2020 până în octombrie 2021 a fost adjunct al șefului Procuraturii regionale Vinnița. În noiembrie 2021, Kovalski a devenit șeful Procuraturii regionale Cernăuți, iar ulterior a preluat conducerea Procuraturii regionale Hmelnițki.

Volodimir Zelenski l-a demis pe procurorul general, acuzat de corupţie

Numirea sa vine după demiterea lui Ruslan Kravcenko din funcția de procuror general. Pe 15 septembrie, Zelenski a semnat decretul privind eliberarea acestuia din funcție, după ce demisia fusese susținută de Rada Supremă. Kravcenko și-a depus cererea de demisie pe 7 septembrie.

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Schimbarea conducerii Procuraturii Generale a avut loc în contextul unor declarații ale autorităților anticorupție privind destructurarea unei organizații despre care acestea susțin că ar fi fost implicată în activitatea unor centre de apel frauduloase. Ulterior, Kravcenko a declarat că a plecat din Ucraina într-o „delegație”.

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