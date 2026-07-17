Forţele ruse au lansat, în primele ore ale zilei de vineri, cinci bombe aeriene ghidate asupra oraşului Sumî, lovind infrastructură civilă în mai multe zone ale oraşului, potrivit autorităţilor regionale, citate de Kyiv Post.

Sumî, reşedinţa regiunii omonime din nord-estul Ucrainei, se află la aproximativ 30 de kilometri de graniţa cu Rusia, ceea ce face oraşul vulnerabil la atacurile aeriene frecvente ale armatei ruse. Şeful Administraţiei Militare Regionale Sumî, Oleh Hrîhorov, a anunţat că două dintre bombe au lovit centrul oraşului, potrivit News.ro.

„Conform informaţiilor preliminare, au fost înregistrate cinci lovituri cu bombe ghidate. Trecuseră mai puţin de şase ore de la precedentul atac cu bombe ghidate asupra periferiei oraşului Sumî”, a scris Hrîhorov pe reţelele de socializare.

Una dintre explozii a avariat o clădire nerezidenţială cu mai multe etaje, iar sute de ferestre ale clădirilor din apropiere au fost sparte.

Echipele serviciilor de urgenţă intervin în continuare la locurile lovite, iar verificările sunt în desfăşurare. Deocamdată, autorităţile nu au prezentat un bilanţ final al victimelor şi al pagubelor.

Joi, şapte persoane, inclusiv un copil în vârstă de patru ani, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti desfăşurate în districtul Sumî, informează digi24.ro.