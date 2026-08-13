Un tren cu 317 de pasageri la bord, inclusiv 67 de copii, a fost atacat în această dimineață de o dronă rusească în regiunea Odesa. Drona a lovit locomotiva, iar mecanicul și ajutorul acestuia au murit. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță și, potrivit informațiilor preliminare, niciunul nu a fost rănit.

Atacul a avut loc în districtul Berezovsk, în timp ce trenul se pregătea să intre în gară pentru evacuarea pasagerilor. Un videoclip difuzat pe reţelele sociale arată un tren oprit în mijlocul căii ferate. Locomotiva este cuprinsă de flăcări şi prezintă o gaură uriaşă provocată de impact.

Potrivit Căilor Ferate Ucrainene, mecanicul și asistentul său nu au mai reușit să se evacueze. În total, 317 pasageri au fost evacuați de salvatori, inclusiv 67 de copii. Pentru transportul acestora au fost mobilizate 12 autobuze, care i-au dus într-o zonă sigură.

O dronă a lovit locomotiva, provocând un incendiu și avariind grav garnitura. Potrivit directorului Căilor Ferate Ucrainene, atacul ar fi fost efectuat cu o dronă Shahed echipată cu motor cu reacție.În ultimele luni, Moscova a intensificat folosirea acestei variante de dronă de atac de concepţie iraniană, mai dificil de interceptat decât modelele cu motor cu piston utilizate pe scară largă împotriva Ucrainei începând cu anul 2022.

Noaptea trecută forțele ruse au atacat și districtul Ismail, unde infrastructura portuară a fost avariată și a izbucnit un incendiu. În regiunea Cernigov, dronele au provocat alte incendii.

La rîndul lor ucrainenii au atacat cu drone unh centru logistic din raionul Cișminski, în Bașkortostan, în apropiere de Ufa. Localnicii spun că acolo a izbucnit un incendiu la un depozit despre care se presupune că aparține companiei Wildberries.

Reprezentanții Wildberries au confirmat că, în urma atacului asupra unei zone industriale din Bașkortostan, unde se află unul dintre obiectivele companiei, a izbucnit un incendiu. Compania precizează însă că în acest obiectiv nu erau depozitate mărfuri. Canalele ucrainene de monitorizare susțin că fațada depozitului care arde seamănă cu cea a companiei de logistică ITECO și presupun că mai multe companii ar putea avea sedii în același complex. Între timp rafinăria din Orsk a fost oprită complet după atacul de ieri, deoarece echipamentele sunt importate, iar din cauza sancțiunilor, reparațiile ar putea dura până la șase luni.