Atac cu drone asupra orașului Jitomir, din nordul Ucrainei. Forțele ruse au lovit clădirea Direcției Generale a Poliției Naționale din regiune, cu drone de tip „Banderol”.

În urma atacului, doi polițiști au fost uciși, iar cel puțin 20 de persoane au fost rănite. Acoperișul și etajul patru al clădirii au fost cuprinse de flăcări.

La fața locului au intervenit salvatorii, medicii și polițiștii. Victimele au fost transportate la spital, iar autoritățile continuă să evalueze pagubele provocate de atac