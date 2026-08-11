Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra regiunii Odesa, în apropierea localității Maiaki, pe traseul spre satul Palanca. O dronă a lovit un camion-cisternă care transporta reziduuri de ulei, provocând un incendiu de proporții. Un alt autoturism a fost, de asemenea, cuprins de flăcări. Informația a fost anunțată de șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper.

Potrivit acestuia, în urma atacului au murit doi bărbați, în vârstă de 47 și 65 de ani.

Alte trei persoane au fost rănite. Identitatea acestora urmează să fie stabilită, transmite UNN.

Camionul și un autoturism au luat foc

Atacul a avut loc în zona localității Maiaki, pe traseul care duce spre satul Palanca, în apropierea frontierei cu Republica Moldova.

Potrivit informațiilor preliminare, drona rusească a lovit camionul-cisternă, în care se aflau reziduuri de ulei. În urma impactului, vehiculul a luat foc, iar flăcările s-au extins și asupra unui alt autoturism.

La fața locului au intervenit serviciile specializate, care lucrează la lichidarea consecințelor atacului.

Ancheta continuă

Autoritățile ucrainene stabilesc toate circumstanțele incidentului și evaluează consecințele atacului.

Atac cu drone/ Unian.ua

Atac cu drone/ Unian.ua

Zona Maiaki se află pe unul dintre traseele importante din regiunea Odesa către punctul de trecere a frontierei cu Republica Moldova, în direcția Palanca. Atacul a provocat victime civile și a afectat traficul din zonă.

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