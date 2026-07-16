Două persoane, între care un adolescent, au murit la Kiev şi şase au fost rănite în urma atacului cu rachete balistice pe care l-a efectuat Rusia miercuri seara, a anunţat joi primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, relatează Ukrainska Pravda. Kliciko a precizat că printre victime se află un băiat de 16 ani.

Potrivit serviciilor de urgenţă, printre răniţi se numără şi un copil. Cartierele Sviatoşîn şi Darnîţki din Kiev au fost cu precădere ţinta atacurilor inamice.

În Darnîţki a izbucnit un incendiu într-o clădire administrativă, în camioanele parcate în apropiere şi într-o clădire de depozitare.

Sviatoşîn, în urma unui impact, a izbucnit un incendiu într-un depozit cu un singur etaj.

Exploziile au zguduit Kievul cu puţin înainte de ora 1 dimineaţa, ora locală, potrivit jurnaliştilor de la „Kyiv Independent” aflaţi la faţa locului. Timur Tkacenko, şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, a declarat că Rusia ataca oraşul cu rachete balistice.

Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că cel puţin opt rachete balistice se îndreptau spre Kiev.

Exploziile au avut loc în timp ce ucrainenii încă nu-şi reveniseră din şocul veştii că, cu doar câteva ore mai devreme, ministrul apărării, Mîhailo Fedorov, fusese demis din funcţie după mai puţin de un an de mandat, menţionează Kyiv Independent.

Alerte aeriene au sunat şi în alte părţi ale Ucrainei, inclusiv în regiuni îndepărtate de linia frontului, precum regiunea Vinnîţia.

În acelaşi timp, Forţele Aeriene au avertizat asupra unor valuri de drone ruseşti de tip Shahed care se îndreptau spre diverse oraşe. Au fost semnalate explozii în oraşul Harkov, din nord-estul ţării, ca urmare a atacurilor cu drone.

Pe tot parcursul sfârşitului de primăvară şi începutului de vară, Rusia a desfăşurat o campanie de teroare aeriană împotriva oraşelor ucrainene, copleşind sistemele de apărare aeriană ale ţării, deja slăbite, cu atacuri cu rachete balistice. Ţinta principală a acestei campanii a fost Kievul. Numai în luna iulie, Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice de şapte ori. Printre acestea se numără un atac devastator din 2 iulie, care a ucis peste 30 de persoane şi a rănit mai mult de 100, precum şi un atac masiv din 6 iulie, care a ucis cel puţin 26 de persoane.

Ofensiva rusă asupra Kievului exploatează o vulnerabilitate fatală a apărării aeriene a Ucrainei: numai sistemele Patriot fabricate în SUA pot doborî eficient rachetele balistice, iar Ucraina nu mai are interceptori Patriot în stocuri.

Deşi Ucraina speră să-şi producă propriii interceptori pe plan intern până la sfârşitul anului, cu licenţe din partea SUA, acest lucru nu va proteja locuitorii din Kiev de atacul balistic al Rusiei pe termen scurt.

Pe fondul intensificării atacurilor cu rachete şi al diminuării capacităţilor de apărare, guvernul şi conducerea militară a Ucrainei au fost zguduite de o nouă „reorganizare” decisă de preşedintele Volodimir Zelenski. Cea mai şocantă schimbare a fost demiterea lui Fedorov, o figură populară cu un palmares de realizări concrete în timpul scurtului său mandat. Fedorov a declarat că una dintre aceste realizări a fost implementarea unui proces de analiză după fiecare atac în masă, ceea ce a dus, în cele din urmă, la creşterea ratei de interceptare a dronelor şi rachetelor ruseşti. „În această perioadă, rata de interceptare a dronelor a crescut de la 83% la 91%, iar cea a rachetelor de croazieră - de la 47% la 87%”, a scris el la scurt timp după demiterea sa.

Potrivit presei ucraienene, Zelenski l-a demis pentru că nu mai suporta conflictele pe care acesta le-ar fi avut cu Oleksandr Sîrski, comandantul-şef al armatei. Demiterea a intervenit în timp ce guvernul urmează să fie schimbat, în urma demisiei premierului Iulia Svîrîdenko. Serhii Koreţki, şeful Naftogaz, a fost propus de Zelenski să fie noul premier şi ar urma să fie votat de parlament chiar joi, scrie news.ro.