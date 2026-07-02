Cel puțin 20 oameni au fost uciși iar aproape 100 au fost răniți azi-noapte în Kiev, după o serie de atacuri cu rachete și drone rusești. Au fost lovite un hotel din centrul capitlaei ucrainene și mai multe clădiri rezidențiale. Primarul capitalei ucrainene vorbește despre cel mai amplu atac de la începutul războiului. Rusia va primi un răspuns just pentru bombardamentele de astăzi, a spus președintele Volodimir Zelenski. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Zeci de rachete și drone au început să cadă asurpa Kievului în plină noapte. În aceste imagini a fost surprins momentul unui atac cu rachetă în apropierea uneia dintre stațiile de metrou.

Alarma a răsunat pe tot parcursul nopții, iar cei mai mulți dintre locuitorii orașului au reușit să se salveze adăpostindu-se în stațiile de metrou.

Iar atacurile au continuat până în zori. Mulți locuitori n-au mai apucat să-și găsească adăpost.

Cel mai mult a avut de suferit o clădire înaltă din districtul Darnitski. Aceasta a fost parțial distrusă în urma unui atac cu rachetă.

Echipajele de salvare au făcut eforturi disperate de a scoate oamenii prinși sub dărămături.

De sub ruine au fost salvate 7 persoane, ceea ce în potrivit ministrului ucrainean de interne este miracol.

Igor KLIMENKO, MINISTRUL DE INTERNE AL UCRAINEI: „Astăzi s-a produs o minune, mulțumes salvatorilor. Pentru prima dată în Ucraina,șapte persoane au fost salvate cu succes de sub dărâmături. În total, 17 persoane au fost salvate de la locul incidentului din Kiev: 10 au fost ridicate cu ajutorul unei macarale, iar alte șapte au fost scoase de sub dărâmături."

Atacul de azi noapte asupra Kievului a fost cel mai amplu de la începutul războiului, a declarat Kliciko.

Vitalii KLICIKO, PRIMARUL KIEVULUI: „Această clădire din raionul Darnițki practic a fost distrusă. Aici are loc operațiunea e salvare. Printre ruine mai sunt oameni printre care și o fată de 15 ani împreună cu familia sa. A fost cel mai mare atac asupra Kievului, rachete balistice, de alte tipuri și drone.”

Peste 20 de locații din Kiev au fost avariate, în principal clădiri rezidențiale obișnuite. De asemenea, au suferit avarii o stație de ambulanță, un institut de cercetare, un hotel și instalații industriale.

Armata rusă a lansat noaptea trecută asupra Ucrainei un atac combinat, folosind 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri, iar principala direcție a loviturilor a fost Kievul.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacul s-a remarcat prin lansarea simultană, din direcții diferite, a mai multor tipuri de mijloace de atac aerian. De asemenea, rușii au utiliza rachete balistice.

Aflat în vizită în Irlanda, președintele Volodimir Zelenski a avertizat asupra unui atac masiv asupra Ucrainei.

Volodimir ZELENSKI PREȘDINTELE UCRAINEI: „Avem informații că Rusia se pregătește din nou pentru a lansa un atac masiv. Serviciile noastre de informații dețin datele relevante și, imediat după conferința de presă, mă voi întoarce repede în Ucraina. Le cer oamenilor noștri să fie foarte atenți și să se protejeze pe ei și pe familiile și copiii lor. Este foarte important folosiți adăposturile și că respectați alertele de raid aerian."

Potrivit analiștilor caracteristica definitorie a atacului nocturn asupra Kievului a fost utilizarea masivă a dronelor Shahed cu propulsie cu reacție. A fost prima dată când acestea au fost desfășurate la o asemenea scară. În plus, forțele ruse au lansat din nou, într-o singură salvă, rachete balistice Iskander, rachete sol-aer S-400 și rachete Zircon – o tactică ce, complică semnificativ misiunea apărării antiaeriene ucrainene.