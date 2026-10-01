Kievul a fost atacat masiv cu drone, iar una dintre ele a lovit o școală, unde în acel moment se aflau copii. Elevii erau în adăpost, astfel că nu au fost răniți, însă clădirea a fost grav avariată, iar în interior a izbucnit un incendiu. În capitală au fost raportate explozii și în alte cartiere, inclusiv la depozite. Iar la Odesa, un centru de afaceri a fost lovit, o persoană fiind rănită.

A fost surprins momentul în care drona lovește clădirea școlii din cartierul Solomianski al Kievului. În urma impactului, o parte a fațadei a fost distrusă, geamurile au fost sparte, iar în interior a izbucnit un incendiu.

Clădirea are patru etaje, iar imaginile după atac arată distrugeri importante în zona în care s-a produs impactul. Pompierii au intervenit cu autospeciale și cu o scară pentru a verifica etajele afectate și pentru a lichida urmările incendiului.

Cel mai important este că elevii se aflau în adăpost în momentul atacului. Nu au fost raportate victime în rândul copiilor. Fragmentele unei drone au ajuns și pe un tren de metrou din Kiev. Geamurile vagonului au fost afectate după ce drona a căzut în apropierea Podului de Sud, în timp ce trenul circula pe pod. Din imaginile publicate pe rețelele sociale se văd urme și fragmente pe geamurile și suprafețele interioare ale vagonului.

Capitala a fost ținta unui val de drone lansate și în cursul nopții. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a folosit 107 drone, iar 87 au fost doborâte sau neutralizate de apărarea antiaeriană. În cartierul Solomianski, în timpul atacului a izbucnit un incendiu la parterul unui bloc cu 16 etaje. Au ars și mai multe mașini.

Și Odesa a fost ținta atacului rusesc. Aici, o dronă a lovit un centru de afaceri, iar în urma exploziei au fost avariate două clădiri. Acoperișurile și fațadele au fost deteriorate, geamurile au fost sparte, iar la etajul cinci o parte din pereți s-a prăbușit.

Dimineață Rusia a transmis că a vizat obiective logistice și un centru de date, însă imaginile publicate de autoritățile și presa ucraineană arată pagube la clădiri civile și infrastructurii urbane. Ieri, forțele Kremlinului au lansat cel mai amplu atac asupra centralelor de termoficare și de producere a energiei electrice din Kiev. Armata rusă a folosit, pentru prima dată, o dronă cu reacție, al cărei focos e special conceput pentru a distruge stâlpii de înaltă tensiune și structurile metalice ale podurilor, a spus un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de presa ucraineană.