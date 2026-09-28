Kievul a fost atacat din nou masiv cu drone și rachete. Două persoane au fost ucise, iar mai multe au fost rănite. Rușii au vizat o piață și o benzinărie. Loviturile au ajuns și în regiunea Odesa, unde au fost raportate victime și incendii. Atacul asupra sudului Ucrainei a putut fi văzut și din România, de unde localnicii au filmat exploziile din zona Izmail, iar o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. La Harikov, peste 20 de oameni au fost răniți, inclusiv opt copii, după ce o clădire cu nouă etaje a fost lovită.

Capitala ucraineană a fost ținta unor atacuri rusești repetate, care au continuat ore întregi. Într-unul dintre cele mai grave incidente, două persoane au murit după lovitura asupra pieței alimentare „Stolicini”, aflată la marginea Kievului. Au izbucnit incendii, iar imaginile surprinse de localnici arată flăcări puternice și coloane de fum.

În mai multe cartiere ale capitalei au fost lovite clădiri civile. În Podil, o clădire nerezidențială a fost cuprinsă de flăcări, iar o parte a acoperișului s-a prăbușit. Unda de șoc a spart geamurile unei clădiri de locuințe din apropiere, unde salvatorii au găsit trei răniți.

În Golosiivski, o dronă a lovit o casă cu două etaje, iar o persoană a fost rănită. Alte incendii au izbucnit în clădiri de birouri din câteva districte. Dimineața, o altă dronă a lovit o benzinărie provocând un incendiu.

Atacurile au ajuns și în regiunea Odesa. O clădire civilă a fost avariată, iar în urma loviturilor au izbucnit incendii. Au fost afectate acoperișurile și ferestrele unor blocuri de locuințe, dar și mai multe automobile.

Forța atacului asupra sudului Ucrainei a putut fi văzută și de peste Dunăre, din România. Localnicii din Tulcea au filmat exploziile și incendiile din zona Izmail, aflată peste fluviu.

Autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea frontierei. Două avioane F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Potrivit Ministerului român al Apărării, ținta a intrat în spațiul aerian al României prin zona județului Tulcea și a continuat să zboare de-a lungul frontierei. Semnalul radar a dispărut după aproximativ zece minute, în apropiere de Somova.

La Harikov, atacul a lovit direct zone rezidențiale. O clădire cu nouă etaje a fost grav avariată. Salvatorii au reușit să scoată din clădire 32 de persoane. Peste 20 de oameni au fost răniți, iar printre victime se află opt copii.

Atacul a afectat și regiunea Kiev. În total, în cursul nopții, forțele ruse au lansat 165 de drone, dintre care 79 erau drone reactive. Apărarea antiaeriană ucraineană a anunțat că a distrus sau neutralizat 112 dintre acestea. Au fost raportate lovituri în 14 locații și căderi de resturi în alte șapte.