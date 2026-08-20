Atac masiv asupra Ucrainei. Au fost lansate aproximativ 70 de rachete și drone, cele mai multe fiind îndreptate spre capitală și împrejurimi. Sunt victime și distrugeri în mai multe sectoare ale Kievului. 16 oameni au murit, iar peste 50 au fost răniți. În Odesa, dronele au atacat un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova, iar în regiunea Cernigov a fost afectată infrastructura de gaze.

În capitală, cele mai afectate au fost sectoarele Solomianski, Sviatoșinski și Darnîțki. Rușii au atacat Kievul cu rachete balistice. În multe zone au izbucnit incendii. Sunt răniți și morți.

În Darnîțki, atacul a lovit un obiectiv care nu era locuit. În urma impactului, au izbucnit incendii la depozite și mai multe automobile au fost distruse. Un incendiu de proporții a izbucnit și în raionul Borîspol, la mai multe depozite cu produse alimentare. Potrivit autorităților locale, au fost afectate și obiective ale Crucii Roșii.

Flăcările s-au extins pe o suprafață mare, iar pentru stingerea incendiului au fost mobilizate forțe suplimentare. Pompierii au intervenit inclusiv cu ajutorul aviației.

Autoritățile avertizează că atacul asupra depozitelor cu produse alimentare ar putea avea consecințe asupra aprovizionării. Nu este exclus ca în următoarele zile să apară deficite pentru unele produse pe rafturile magazinelor. În Solomianski, au fost distruse etajele superioare ale unui bloc cu nouă etaje. A izbucnit un incendiu, iar mai multe persoane au rămas blocate.

„Eu nu îmi amintesc cum am luat doar telefonul și am alergat în hol și explozia a rupt ușa și cu greu am ieșit.”

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a mers în sectorul Solomianski, zona care a înregistrat cele mai multe victime în urma atacului rusesc din această noapte. Potrivit lui Kliciko, 18 răniți sunt internați în spitalele din capitală, iar medicii luptă pentru viața lor.

„Sunt distrugeri în mai multe zone ale capitalei. Au fost avariate, case, blocuri, o școală, grădiniță. Ne aflăm în cartierul Solomianski unde au fost distruse mai multe case. Se vede la suprafață amploarea pagubelor, au fist incendii, e scrum.”

Au fost avariate și alte blocuri, o unitate medicală, automobile, garaje și un magazin.

Președintele Volodîmîr Zelenski spune că atacul a fost pregătit din timp și că Rusia a combinat rachete balistice de diferite tipuri, rachete de croazieră și drone. În urma atacului, 21 august a fost declarată zi de doliu la Kiev.

În capitală vor fi coborâte în bernă drapelele de pe clădirile municipale, iar evenimentele de divertisment vor fi anulate. Rusia susține că a lovit obiective ale industriei militare, centre logistice și depozite din Kiev și regiune.