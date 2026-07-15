Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că, într-un interval de 24 de ore, 340 de drone ucrainene au fost trimise în zona din jurul capitalei, iar majoritatea au fost doborâte de sistemele rusești antiaeriene aflate la distanță de oraș, potrivit Reuters.

„Cele mai multe dintre ele au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană la intrările în perimetrul orașului”, a scris Sobianin pe Telegram. „Peste 50 de drone inamice au fost distruse în timp ce se îndreptau spre Moscova”.

Dronele ucrainene se apropie în mod regulat de capitala Rusiei, în timp ce Sobianin ține o evidență constantă a celor doborâte de unitățile de apărare antiaeriană.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor de infrastructură rusești, în special asupra celor legate de industria petrolieră.

Armata ucraineană a declarat marți că a efectuat atacuri cu drone asupra complexului petrochimic Salavat din Urali și asupra rafinăriei Afipski din sudul Rusiei. Atacurile asupra infrastructurii petroliere au contribuit la penuria de benzină din întreaga Rusie.

Forțele ruse au intensificat atacurile cu drone și rachete asupra Kievului în ultimele săptămâni.

Rusia a lansat marți dimineață un val de drone și rachete balistice asupra Kievului, acesta fiind al cincilea atac de acest fel asupra capitalei ucrainene în această lună.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au avariat 16 obiective din capitală, printre care o școală și o clădire de birouri, în timp ce autoritățile municipale au raportat mai multe incendii în oraș, transmite hotnews.ro.