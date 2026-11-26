Un val masiv de rachete și drone peste Ucraina. Noaptea trecută, la Kiev, exploziile au avariat clădiri și un centru comercial, iar la Harikov două persoane au fost ucise după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe. Au fost raportate explozii și în Rusia. Dronele ucrainene au atacat obiective industriale și energetice din mai multe regiuni, unde au izbucnit incendii.

La Kiev, atacul cu rachete balistice a vizat cartierul Desnianski. Au fost lovite un centru comercial și mai multe clădiri, inclusiv din zona industrială. Incendiile au cuprins construcții nerezidențiale, iar șapte oameni au fost răniți.

De asemenea, dronele rusești au avariat un centru comercial și o benzinărie din Pavlograd dar și un depozit din Krivoi Rog. Iar în Cernigov, atacurile au provocat pagube la o școală.

La Harikov, o dronă rusească a lovit un bloc cu 16 etaje. Un apartament de la etajele superioare a luat foc, iar salvatorii au găsit două persoane decedate.

Într-un alt cartier au fost avariate o clădire a unui spital, un complex sportiv, spații comerciale, o benzinărie și locuințe.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 113 drone și rachete balistice.

De cealaltă parte, dronele ucrainene au atacat obiective industriale și energetice din Rusia. În regiunea Stavropol, exploziile au fost raportate în zona unei centrale electrice de lângă un combinat chimic. Acesta furnizează componente pentru explozibili destinați complexului militar-industrial rus. În Bașkor-tostan a izbucnit un incendiu la o stația de pompare și distribuție a petrolului. Prin acest obiectiv este transportat petrol din Siberia de Vest și Bașkor-tostan. Ministerul rus al Apărării susține că, în total, a interceptat 343 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale țării.