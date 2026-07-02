Explozii puternice au zguduit Kievul în noaptea de miercuri spre joi, după un atac cu rachete și drone al Rusiei. Un hotel din centru și mai multe clădiri rezidențiale au fost cuprinse de flăcări, potrivit BBC. Autoritățile ucrainene anunță că atacul rușilor s-a soldat cu moartea a cel puțin opt persoane și rănirea altor 34. Timur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei, a confirmat decesul celor opt civili și a precizat că mai multe locații din oraș au fost grav avariate în urma bombardamentelor.

Dimensiunea dezastrului din zonele rezidențiale a fost completată de primarul Kievului, Vitali Klitschko. Într-o serie de mesaje publicate pe Telegram, edilul a anunțat că mai multe etaje ale unui bloc de locuințe s-au prăbușit complet în urma unei lovituri directe.

Atac în Kiev/ Profimedia

Oficialul a descris evenimentele drept un „atac furios al inamicului” și a lansat un apel disperat către populație în timpul nopții: „Rămâneți în adăposturi!”.

Atac în Kiev/ Profimedia

El a avertizat că echipele de salvare încearcă să intervină la un alt bloc de nouă etaje avariat, unde mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături, în timp ce acoperișul unei clădiri turn din apropiere era deja cuprins de flăcări.

Atac în Kiev/ Profimedia

Localnicii s-au refugiat la metrou

Valul de lovituri a fost unul de o violență extremă, afectând absolut toate cele 10 districte ale Kievului, de pe ambele maluri ale râului Dnipro.

Armata rusă a folosit o combinație distrugătoare de rachete balistice, rachete de croazieră și drone kamikaze pentru a străpunge apărarea aeriană.

Mulți dintre locuitorii capitalei au reușit să se salveze adăpostindu-se la timp în stațiile subterane de metrou. Oamenii au reacționat rapid după ce președintele Volodimir Zelenski, alături de comandamentul militar, a emis primele avertismente publice bazate pe rapoartele serviciilor de informații, care indicau o probabilitate uriașă a unui atac nocturn.

Liderul de la Kiev a anunțat că își va scurta șederea la Dublin, unde se afla cu ocazia începerii mandatului de șase luni al Irlandei la președinția rotativă a Uniunii Europene.

Moscova și-a intensificat puternic atacurile asupra Kievului în ultimele săptămâni. Escaladarea vine pe fondul atacurilor intense ale Ucrainei cu drone de lungă distanță, care au lovit obiective militare și energetice din Rusia, provocând penurie de combustibil și perturbând liniile de aprovizionare ale Moscovei.

Polonia a ridicat avioanele de vânătoare de la sol

Polonia a mobilizat de urgență avioane de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian în fața valului de rachete rusești, ca măsură preventivă pe flancul estic al NATO.

„Aceste acțiuni au caracter preventiv și vizează securizarea și protejarea spațiului aerian, în special în zonele adiacente regiunilor amenințate”, au transmis forțele armate poloneze într-un mesaj publicat pe rețeaua X, transmite hotnews.ro.