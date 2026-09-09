Încă o noapte sub asediul dronelor și rachetelor în Ucraina. La Kiev, o dronă a lovit un bloc de locuințe din cartierul Darnițki, provocând un incendiu și distrugeri importante. Șase oameni au fost răniți, printre ei și o femeie însărcinată. Armata rusă a țintit, în principal, șase regiuni ucrainene.

Acesta este momentul când o dronă rusească lovește în plin un bloc de 24 de etaje din cartierul Darnițki. Impactul s-a produs la nivelul etajelor 11 și 12, unde au izbucnit flăcări, iar pereții și mai multe apartamente au fost distruse. În urma loviturii, o parte din colțul blocului a fost pur și simplu spulberată.

Mai multe drone au fost interceptate de ucraineni, iar fragmentele acestora au căzut, de asemenea, între cartiere.

„Cade o bucată.”

Un fragment din dronă, în flăcări, a căzut într-o parcare, iar câțiva bărbați l-au îndepărtat cu mâinile goale.

Atacurile nu s-au limitat însă la capitală. La Bila Țerkva, o dronă rusească a provocat un incendiu de proporții la o întreprindere din industria alimentară.

Și în Dnipro au fost raportate pagube. Au fost afectate peste zece case particulare și cel puțin un bloc de locuințe.

În regiunea Zaporojie, autoritățile spun că rușii au lansat sute de lovituri asupra localităților. Un om a murit, iar alți șapte au fost răniți. O persoană a murit și în regiunea Nikolaev, unde au fost distruse o casă și un garaj.

Pentru a doua noapte la rând, rușii au atacat masiv Ucraina. Au lansat 196 de drone, dar și rachete balistice, lovind mai multe regiuni ale țării.