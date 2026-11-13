Un atac lansat de Rusia în cursul nopţii asupra oraşului Viniţa, din centrul Ucrainei, s-a soldat cu rănirea a două femei şi avarierea unei grădiniţe şi a mai multor clădiri rezidenţiale, în primele ore ale zilei de vineri, au anunţat autorităţile locale, citate de Kyiv Post.

Primarul oraşului Viniţa, Serhii Morhunov, a confirmat victimele într-un mesaj publicat pe Telegram, precizând că ambele femei au fost spitalizate.

„Două femei au fost rănite în urma unui nou atac rusesc asupra oraşului Viniţa. Ele au fost transportate la spitale, unde primesc îngrijirile medicale necesare", a declarat Morhunov.

Atacul a provocat, de asemenea, un incendiu într-o clădire rezidenţială, în timp ce undele de şoc ale exploziilor au avariat case particulare, blocuri de locuinţe şi o grădiniţă.

Echipele de intervenţie şi serviciile municipale au fost trimise în zonele afectate pentru a gestiona pagubele.

Autorităţile nu au oferit imediat informaţii despre starea victimelor sau amploarea distrugerilor.

Cel mai recent bombardament a avut loc după un alt atac rusesc lansat în cursul nopţii de 12 noiembrie asupra regiunii Viniţa, care a provocat pagube infrastructurii energetice şi clădirilor rezidenţiale.

Regiunea a fost vizată în ultimele zile de atacuri ruseşti repetate.

După cum a relatat Kyiv Post, un atac cu drone ruseşti asupra oraşului Ladîjîn, din regiunea Viniţa, s-a soldat cu moartea a două persoane, la 9 noiembrie, şi a provocat pagube infrastructurii civile.

Oficialii regionali au raportat, de asemenea, avarierea unor instalaţii energetice şi a unei întreprinderi civile în timpul acelui atac.

Cel mai recent atac asupra oraşului Viniţa are loc în contextul continuării atacurilor aeriene ruseşti în întreaga Ucraină, în urma cărora zonele rezidenţiale, instituţiile publice şi infrastructura energetică suferă în mod repetat pagube, scrie news.ro