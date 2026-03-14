Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite azi în urma unui atac rusesc asupra capitalei Kiev, transmite știrileprotv.ro.

"Forţele ruse continuă să efectueze atacuri în regiunea Kiev. Până în prezent, sunt patru morţi şi zece răniţi. Clădiri de apartamente, depozite şi vehicule au fost, de asemenea, avariate", a scris poliţia pe Telegram.

Şeful administraţiei militare a regiunii Kiev, Mikola Kalaşnik, a raportat un "atac masiv" asupra capitalei, care a vizat o cămin studenţesc, instalaţii industriale, depozite şi clădiri de apartamente.

Forţele aeriene ucrainene emiseseră, cu puţin timp înainte, o alertă care raporta mai multe rachete ce zburau spre Kiev.

Ieri, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite după ce armata rusă a lansat un atac cu rachetă în apropierea unui autobuz de pasageri în raionul Kupiansk, în regiunea Harkov.

Potrivit procuraturii ucrainene, datele preliminare arată că forțele ruse ar fi utilizat o rachetă de tip Iskander-M. În momentul atacului, un autobuz de cursă se afla în zonă. În urma exploziei, șoferul autobuzului și doi pasageri și-au pierdut viața, iar alte patru persoane – trei pasagere și un localnic – au fost rănite.

