Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone asupra Ucrainei. Două persoane au murit, iar alte 40 au fost rănite în orașul Zaporojie, unde o clădire de locuințe a fost parțial distrusă. Printre victime sunt și patru copii, inclusiv un bebeluș. Au fost lovite și obiective de infrastructură critică din mai multe regiuni, iar bilanțul victimelor ar putea crește.

Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în orașul Zaporojie. Dronele rusești au lovit un cartier rezidențial, distrugând parțial un bloc cu cinci etaje și avariind alte clădiri, locuințe particulare și mașini. Două persoane au murit, iar alte 40 au fost rănite. Printre acestea se numără patru copii, cel mai mic fiind un bebeluș. O femeie este în stare gravă, cu traumatisme provocate de explozie și leziuni la cap. Salvatorii au evacuat mai mulți locatari rămași blocați în apartamente.

În regiunea Vinița, atacurile au vizat un obiectiv de infrastructură critică și o întreprindere. Patru persoane au fost rănite. Exploziile au avariat un troleibuz, mai multe mașini, două stații de transport public și clădiri din apropiere.

Atacuri au fost raportate și în regiunea Jîtomîr. La Korosten, o filială Nova Poșta și depozitele unor întreprinderi din apropiere au fost lovite, provocând un incendiu de proporții. În orașul Jîtomîr au fost avariate două întreprinderi, 36 de vehicule, locuințe și instituții de învățământ. O instalație energetică din regiune a fost, de asemenea, atacată. Autoritățile nu au raportat morți sau răniți, însă șase persoane au suferit reacții acute la stres.

Între timp, în localitatea Dîmer, din regiunea Kiev, a murit la spital o femeie de 79 de ani, salvată anterior de sub ruinele unui bloc lovit de o dronă rusească. Astfel, bilanțul acelui atac, produs în 22 noiembrie, a ajuns la 12 morți.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, Rusia a lansat 96 de drone de atac, inclusiv 64 de tip Shahed cu propulsie reactivă. Apărarea antiaeriană a doborât sau bruiat 73 dintre acestea.