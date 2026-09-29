După atacul masiv de ieri, azi noapte Rusia a atacat din nou Ucraina, iar una dintre drone a lovit la doar doi kilometri de frontiera cu Polonia. În urma incidentului, două puncte de trecere a frontierei polono-ucrainene au fost evacuate temporar, iar armata poloneză și-a ridicat avioanele de luptă în aer. La Kiev și în regiunea Odesa, atacurile au provocat incendii și distrugeri, iar mai multe persoane au fost rănite.

Noaptea a fost una dintre cele mai dificile pentru mai multe regiuni din Ucraina. În Odesa, imaginile surprinse după atac arată clădiri și vehicule cuprinse de flăcări. Potrivit autorităților locale, în regiunea Odesa au fost avariate întreprinderi, infrastructura portuară, un liceu și un adăpost pentru animale.

„Eu acolo am reușit să deschid poarta, dar nu știu dacă au ieșit (n.red.- câinii).”

Potrivit proprietarului, în incendiu au murit 10 pisici și 3 câini.

Atacurile au avu loc și în regiunea Kiev. În Bucea, o dronă a lovit o casă, iar focul s-a extins și la acoperișul unei locuințe vecine. Două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Capitala a fost atacată cu drone și rachete balistice. În mai multe cartiere au izbucnit incendii, au fost avariate clădiri, iar resturile unei rachete au căzut în apropierea unor locuințe. Una dintre cele mai sensibile zone a fost însă vestul Ucrainei, foarte aproape de Polonia.

O dronă rusească cu motor cu reacție a căzut în satul Starovoitove, în apropierea punctului de trecere Iahodîn–Dorohusk, aflat la granița ucraineano-polonă.

Pe partea poloneză, autoritățile au reacționat imediat. Un oficial al armatei poloneze a confirmat că drona a lovit pe teritoriul ucrainean, la aproximativ doi kilometri de punctul de frontieră din Dorohusk. Spațiul aerian polonez nu a fost încălcat, însă avioanele militare au fost pregătite să intervină. 2 puncte de trecere – Dorohusk și Zosin – au fost evacuate temporar, iar controalele au fost suspendate. Atacurile de noaptea trecută au fost precedate de o zi întreagă de lovituri. Numai între 6:30 și 18:30, Forțele Aeriene ucrainene au raportat 124 de drone rusești, dintre care 86 erau drone cu motor cu reacție.