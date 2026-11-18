Trei oameni au murit, iar alți zece au fost răniți, după ce Rusia a atacat Odesa cu drone în trei valuri. Una dintre lovituri a vizat Colegiul Autodromului, în timpul orelor, când elevii și profesorii se aflau în instituție. Al treilea val a lovit centrul istoric al orașului, chiar în timp ce salvatorii intervenau după atacurile precedente.

O explozie puternică zguduie centrul Odesei. Imaginile surprinse de martori arată momentul în care drona lovește zona, urmat de flăcări uriașe și un nor dens de fum. În câteva secunde, strada este acoperită de praf și fum, iar oamenii încearcă să se îndepărteze de locul exploziei.

Primele imagini surprinse după lovitură arată amploarea distrugerilor. Pe carosabil sunt împrăștiate cioburi, bucăți de construcții și crengi rupte. Mai multe automobile au fost avariate, iar fațadele clădirilor din apropiere au fost afectate de suflul exploziei.

Unul dintre obiectivele afectate este Colegiul Autodromului din Odesa. Instituția a fost lovită în timpul orelor, când elevii se aflau la lecții. În urma atacului a izbucnit un incendiu, iar flăcările au cuprins o parte a clădirii. Fumul gros putea fi văzut de la distanță.

Pagubele nu se limitează însă la instituția de învățământ. În urma unui alt atac a fost avariată și o clădire de locuit. Au fost afectate mai multe magazine, cafenele și automobile. Ferestrele au fost sparte, vitrinele distruse, iar copacii doborâți au blocat porțiuni de stradă. Unele spații comerciale au rămas practic fără fațade, iar resturile de construcții au ajuns pe trotuare și carosabil.

Al treilea atac a avut loc centrul istoric al orașului și s-a produs chiar în timp ce echipele de salvare interveneau la fața locului, după loviturile precedente. O persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere.

Atacurile au avut loc între orele 10 și 13, iar autoritățile ucrainene încă stabilesc amploarea distrugerilor și toate consecințele atacului.