Militarii ucraineni susțin că au parcurs peste 15 kilometri prin comunicații subterane pentru a ajunge în spatele pozițiilor rusești, în apropiere de Kupiansk. Operațiunea, numită „Veles”, a combinat deplasarea prin tuneluri cu atacuri la suprafață și lovituri ale dronelor. Comandamentul ucrainean afirmă că a dejucat astfel planurile rușilor de a pătrunde în spatele apărării ucrainene.

„Noi știm că prin Harikov trec conducte magistrale de gaz. Și eram convinși că inamicul le va folosi. Rușii intenționau să folosească conductele de gaz pentru a pătrunde în spatele liniilor trupelor noastre. Atunci am decis să mergem noi înșine pe sub pământ.”

Militarii ucraineni au pus la cale un contraatac neobișnuit pe frontul din nord-est. În cadrul operațiunii „Veles” ei au înaintat peste 15 kilometri printr-un tunel și au ajuns în spatele pozițiilor rusești, lângă Kupiansk.

„În primul rând, pentru a opri inamicul acolo. În al doilea rând, pentru a face inedicientă tactica pe care inamicul o folosea la sol și în aer.”

Pregătirea a fost complicată. Sub pământ, militarii nu aveau lumină, GPS sau comunicații radio stabile. Pentru a putea înainta și a rămâne coordonați, geniștii și inginerii au pregătit traseul, iar armata a găsit soluții alternative pentru orientare, comunicații și asigurarea condițiilor necesare supraviețuirii.

„-Am anticipat acțiunile inamicului și am învățat să desfășurăm operațiuni de luptă în subteran.

-Hai!”

Ideea operațiunii a pornit de la tactica folosită de ruși, care încercau să se infiltreze prin rețelele subterane și să apară în spatele apărării ucrainene. De această dată, ucrainenii au folosit aceeași metodă pentru a-i surprinde. În timp ce militarii înaintau pe sub pământ, alte unități atacau la suprafață, iar dronele ofereau sprijin și loveau pozițiile inamice. Potrivit bilanțului anunțat de comandamentul ucrainean, peste 100 de militari ruși au fost eliminați, iar mai mult de 30 au fost capturați.

Miza este Kupiansk, un oraș din regiunea Harikov, în nord-estul Ucrainei, care a fost ocupat de ruși la începutul invaziei pe scară largă și eliberat de armata ucraineană în septembrie 2022. Orașul este important pentru că se află lângă râul Oskil și reprezintă un nod de transport rutier și feroviar. Controlul asupra lui poate influența aprovizionarea trupelor și pozițiile militare din întreaga zonă. Rusia încearcă să recucerească orașul, iar infiltrarea prin infrastructura subterană a devenit una dintre metodele folosite pentru a apropia trupele de pozițiile ucrainene.