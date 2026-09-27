O nouă noapte de atacuri masive asupra Ucrainei. Cel puțin trei oameni au fost uciși, iar alți zece au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei. Explozii și incendii au fost raportate la Kiev, în Odesa și în regiunea Zaporojie. Printre țintele lovite se numără clădiri civile, o școală, depozite și un service auto.

La Kiev, noaptea a lăsat în urmă clădiri cuprinse de flăcări și coloane de fum. În cartierul Solomianski, un service auto a fost distrus în urma atacului, iar peste 30 de automobile au fost avariate sau mistuite de foc. Acolo, salvatorii au găsit trupul unui bărbat de 56 de ani, care păzea spațiul.

O altă lovitură a provocat un incendiu într-o clădire folosită de o instituție de învățământ. (poză)

În cartierul Șevcenkivski, patru oameni au fost răniți după ce o dronă a lovit una dintre clădiri. Printre victime sunt două fete de 16 ani. Alte pagube au fost raportate la o școală, o benzinărie, un restaurant și mai multe depozite.

Atacurile au vizat și regiunea Odesa. Acolo, loviturile au provocat incendii de amploare la întreprinderi, depozite și vehicule. O persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Salvatorii au fost nevoiți să se retragă temporar din zona intervenției, de teamă că atacurile ar putea fi repetate.

În regiunea Zaporojie, rușii au lovit din nou o localitate din apropierea frontului. Zece blocuri au fost avariate, iar unul a fost distrus complet. O femeie a fost scoasă de sub dărâmături, iar un bărbat a murit.



Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, 147 dintre cele 170 de drone au fost doborâte sau neutralizate. În urma atacului, au fost raportate lovituri în 18 locații, iar resturile dronelor interceptate au căzut în alte opt zone.