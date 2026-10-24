Incendiu de proporții la un complex petrochimic din regiunea rusă Samara, după un atac cu drone. Alte obiective industriale au fost lovite în regiunea Oriol. Și Rusia a continuat să atace Ucraina, cu 126 de drone, care au provocat victime și pagube în mai multe regiuni. Bombardamentele au vizat atât zone rezidențiale, cât și infrastructura critică.

Autoritățile din Toliati, oraș rus din regiunea Samara, au confirmat că mai multe obiective industriale au fost avariate, dar nu au precizat exact care sunt acestea.

Potrivit Statului Major ucrainean, a fost lovit combinatul unuia dintre marii producători ruși de cauciuc sintetic, materie primă folosită inclusiv în industria combustibililor pentru rachete. Un alt atac a vizat o fabrică ce furnizează componente utilizate la fabricarea rachetelor rusești din Oriol.

Un incendiu puternic a izbucnit la o rafinărie de petrol din orașul rus Omsk, după un atac cu drone, potrivit informațiilor apărute pe canalele locale. Pe rețelele sociale au fost publicate imagini cu flăcări și nori de fum deasupra zonei industriale.

De partea cealaltă, în Ucraina, atacurile rusești au provocat victime și distrugeri. În Kiev, o casă particulară a fost distrusă, iar două persoane au fost rănite. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat în total 126 de drone, dintre care 101 au fost doborâte. Au fost raportate lovituri și asupra infrastructurii critice din regiunea Jîtomir.

Ieri, într-un interviu pentru ABC News, Volodimir Zelenski a spus că, în ultimele trei luni, Kievul a primit doar 24 de rachete interceptoare Patriot din partea Statelor Unite, deși necesarul estimat este de 350 pe lună.