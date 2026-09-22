Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, cu rachete și peste 200 de drone. Au fost lovite întreprinderi și infrastructură în mai multe regiuni, iar la Dnipro cel puțin 4 persoane au fost ucise și alte șase rănite. Atacurile au provocat incendii și distrugeri inclusiv în zone rezidențiale din Kiev. În paralel, Ucraina a lovit o importantă rafinărie de petrol din orașul rus Samara, unde a izbucnit un incendiu de proporții.

Așa arată urmările atacurilor rusești asupra Ucrainei. Cele mai grave consecințe sunt în regiunea Dnipropetrovsk, unde rușii au lovit simultan mai multe obiective industriale. În aceste imagini arde o întreprindere, la momentul atacului în interior se aflau oameni, majoritatea au fost salvați, alții și-au pierdut viața.

În Kiev, fragmentele unei rachete sau drone au căzut peste un bloc cu cinci etaje din cartierul Dniprovskii. Primul etaj a fost parțial distrus, iar în subsol a izbucnit un incendiu. Salvatorii au evacuat 15 oameni.

O coloană uriașă de fum s-a ridicat deasupra Odesei după atacul rusesc din timpul nopții. Focul a izbucnit în zona industrială din Usatove, la periferia orașului, iar flăcările și fumul dens au fost vizibile de la câțiva kilometri distanță. Potrivit informațiilor preliminare, au fost lovite spații de depozitare, inclusiv obiective asociate companiei de curierat Nova Poshta.

Bombardamentele de noaptea trecută au afectat și infrastructura energetică. În regiunea Cernigov, aproape 100 de mii de consumatori au rămas fără energie electrică după lovirea unei instalații energetice.

În același timp, războiul cu drone a ajuns din nou la una dintre cele mai importante rafinării din Rusia. În orașul Samara, din sud-vestul Rusiei, un incendiu puternic a izbucnit la o rafinărie deținută de compania Rosneft, după un atac cu drone. Localnicii au raportat explozii, iar imaginile surprinse după atac arată o coloană uriașă de fum.

Rafinăria Kuibîșev poate procesa aproximativ 73 de mii de barili de petrol pe zi și a mai fost ținta unor atacuri ucrainene. În iunie, operațiunile sale au fost suspendate după un alt atac. Atacul asupra rafinăriei vine după o serie de lovituri ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești, în timp ce Moscova continuă să lovească infrastructura energetică și industrială a Ucrainei.