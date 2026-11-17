Ucraina și Rusia s-au atacat reciproc într-una dintre cele mai fierbinți nopți ale războiului de până acum, în care Moscova a fost atacată cu 800 de drone, a fost lovit din nou podul Kerci și au fost luate la țintă zone industriale cu rafinării rusești.

De cealaltă parte, au fost lovite elemente de infrastructură critică din Kiev, de la poduri la rețeaua de metrou a capitalei ucrainene.

Aceste lovituri reciproce masive vin cu doar două zile înainte de trilaterala Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc la Shenzhen, în care se va discuta, potrivit Beijingului, despre „apărarea păcii mondiale”.

Au lovit iar podul Kerci

Armata ucraineană a lovit în noaptea de pod peste Strâmtoarea Kerci, care leagă Rusia de Crimeea a scris pe Telegram Serghei Aksionov, guvernatorul pus de Moscova la conducerea peninsulei anexate ilegal în 2014.

„Traficul este suspendat în prezent. Rugăm locuitorii și vizitatorii din Crimeea să se abțină de la deplasarea în direcția podului”, a adăugat el.

Imagini neverificate postate online arată cel puțin o lovitură directă asupra structurii arcuite a podului.

A fost a doua noapte la rând în care a fost lovit acest pod cu o mare importanță strategică și simbolică pentru Rusia, după ce atacul din noaptea de duminică spre luni pare să fi provocat daune la structura firului rutier.

Traficul fusese suspendat după primul atac și reluat luni seară pe o singură bandă, alternativ.

Atac masiv cu drone asupra Moscovei și unor zone industriale

În cursul nopții, aproximativ 800 de drone au fost lansate în direcția capitalei ruse, Moscova, dintre care 321 au fost doborâte în imediata apropiere a orașului, a scris marți dimineață primarul Serghei Sobianin pe Telegram, potrivit Reuters.

De asemenea, Rusia a respins un atac masiv cu drone asupra zonelor industriale din Ufa și Salavat, din regiunea Bașkortostan, a scris agenția de știri TASS, citând surse oficiale locale.

Toate fabricile și-au desfășurat activitatea în mod normal și nu s-au înregistrat pagube grave, potrivit agenției ruse.

În această zonă se află, printre alte instalații, mai multe rafinării de petrol.

Lovituri dure asupra infrastructurii din Kiev

Marți dimineață s-au auzit explozii puternice în Kiev au declarat martori ai agențiilor Reuters și AFP din capitala ucraineană.

Forțele ruse au lovit luni seara două poduri care traversează râul Dnipro în capitală, a declarat primarul din Kiev, Vitali Klitschko.

„Atacurile au lovit podurile Nord și Sud din capitală. În urma atacului inamic, au fost avariate sisteme de infrastructură critică”, a scris el pe Telegram. „Alimentarea cu apă și încălzirea sunt perturbate în anumite cartiere”, a adăugat Klitschko.

Rusia a lansat drone și rachete și asupra altor regiuni din Ucraina.

Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat marți dimineață că forțele sale au efectuat în timpul nopții un atac de amploare asupra unor instalații militar-industriale ucrainene, asupra infrastructurii de transport din Kiev și Zaporojie, precum și din regiunile Cerkasî și Dnipropetrovsk.

Ministerul a transmis că atacurile sale au vizat, de asemenea, instalații energetice, infrastructura portuară și navele utilizate de forțele armate ucrainene.

Zelenski avertizase că sunt un atac e iminent

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, îi avertizase pe compatrioții săi cu privire la posibile atacuri rusești.

„În această seară (luni), în timpul nopții și pe tot parcursul zilei de mâine (marți), vă rugăm să fiți atenți la alertele privind pericolul rachetelor”, a transmis el.

„Iar ei, acolo, în Rusia, trebuie să știe că pentru fiecare dintre fărădelegile lor va exista răspunsul nostru just”, a adăugat liderul ucrainean.

Rusia vrea „să rupă în două” rețeaua din Kiev

Cele mai recente atacuri vin în urma unor atacuri repetate ale Rusiei asupra podurilor care leagă malurile estic și vestic ale râului Dnipro din Kiev.

În evaluarea sa din 14 noiembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat că intensificarea atacurilor Rusiei asupra podurilor din Kiev ar putea face parte dintr-un efort de a diviza rețeaua electrică a capitalei de-a lungul râului Dnipro.

Conform ISW, Moscova are ca scop să perturbe traficul civil și logistica, izolând în același timp anumite părți ale rețelei electrice a Ucrainei, ceea ce ar îngreuna redistribuirea energiei electrice pe timp de iarnă.

Pe măsură ce temperaturile scad, forțele ruse au atacat în repetate rânduri infrastructura energetică și de transport a Ucrainei, punând în pericol serviciile esențiale pentru civili, relatează hotnews.ro.