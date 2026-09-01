Patru persoane au fost ucise și cel puțin 12 au fost rănite în urma atacurilor aeriene rusești asupra capitalei ucrainene, Kiev, și a regiunii înconjurătoare, marți, au declarat autoritățile locale, aceasta fiind a șasea zi consecutivă de atacuri asupra zonei, scrie Reuters.

Au fost auzite explozii în Kiev, a declarat un martor al agenției Reuters. Trei persoane au fost ucise și alte cinci rănite, iar într-o zonă nerezidențială a capitalei a izbucnit un incendiu, au anunțat autoritățile orașului pe Telegram.

În Borispil, din regiunea Kiev, o persoană a fost ucisă, iar alte nouă, printre care și un copil, au fost rănite după ce rachete și drone au avariat un bloc de locuințe și o clădire comercială, a declarat guvernatorul Tymur Tkachenko pe Telegram.

Atacul marchează a șase zi de lovituri asupra Kievului și a regiunii omonomie, perturbând viața de zi cu zi a milioane de oameni. Alerte de raid aerian au acoperit cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei în primele ore ale zilei de marți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarant luni că a purtat o discuție telefonică „detaliată și constructivă” cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și că se lucrează la stabilirea datelor vizitei acestora în Ucraina, menită să impulsioneze eforturile de pace.

Atacuri ucrainene în Rusia

Moscova a doborât peste 12 drone care se îndreptau spre teritoriul său, a declarat primarul Serghei Sobianin pe Telegram, în timp ce Ucraina continuă să lanseze atacuri de represalii asupra capitalei ruse și asupra regiunilor situate mai adânc în interiorul țării, pentru a forța Kremlinul să pună capăt invaziei sale care durează de patru ani și jumătate.

În regiunea rusă Samara, unde se află mai multe rafinării importante, la aproximativ 800 km sud-est de Moscova, un atac aerian a avariat instalații civile, a declarat guvernatorul local pe Telegram.

Misiunea NATO de poliție aeriană în zona Baltică a ridicat avioane de vânătoare în Letonia, iar Finlanda a restricționat traficul aerian și maritim în apropierea Rusiei, au declarat separat forțele armate ale ambelor țări pe X, în contextul în care regiunea Leningrad din nord-vestul Rusiei, unde se află porturi importante de export, a tras asupra dronelor marți.

Rusia și Ucraina neagă că ar fi vizat civilii. Reuters precizează că nu a putut verifica independent informațiile privind pagubele, scrie hotnews.ro.