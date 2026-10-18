Atacurile rusești au făcut victime în mai multe regiuni ale Ucrainei. O femeie de 27 de ani a murit la Zaporojie, iar o persoană a fost ucisă în urma unui atac asupra orașului Poltava. Alte persoane au fost rănite, locuințe au fost avariate, iar infrastructura critică din regiunea Vinița a fost afectată, provocând deconectări de urgență ale energiei electrice.

În noaptea de 18 octombrie, trupele ruse au atacat orașul Zaporojie. O femeie de 27 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite: o femeie de 58 de ani și un copil de 16 ani. Victimele au primit îngrijiri medicale.

În urma bombardamentelor, au fost avariate două blocuri de locuințe cu patru etaje, o instituție de învățământ și 18 automobile. Salvatorii au verificat zona pentru a identifica eventuale alte victime, în timp ce serviciile comunale au început lucrările de înlăturare a consecințelor atacului.

Și orașul Poltava a fost vizat de un atac rusesc. O persoană a murit, iar alte două persoane au fost rănite, potrivit informațiilor publicate de autoritățile regionale. Patru case particulare au fost avariate, iar intervențiile pentru lichidarea consecințelor continuă.

Infrastructură critică distrusă în regiunea Vinița

Atacurile aeriene au afectat și regiunea Vinița, unde infrastructura critică a fost distrusă, potrivit administrației militare regionale. În zonă au fost introduse deconectări de urgență ale energiei electrice.

Obiectivele critice au fost trecute, acolo unde a fost necesar, pe surse de alimentare de rezervă, iar echipele de electricieni lucrează pentru restabilirea furnizării curentului. Autoritățile avertizează însă că situația energetică va rămâne instabilă în perioada următoare.

Locuitorii au fost îndemnați să nu pornească simultan toate aparatele electrice, pentru a reduce presiunea asupra rețelei.

Atacuri și în regiunea Dnipropetrovsk

În regiunea Dnipropetrovsk, forțele ruse au lansat peste 30 de atacuri asupra a patru raioane, pe parcursul zilei. În raionul Nikopol, trei persoane au fost rănite, iar mai multe locuințe private, o grădiniță și obiective de infrastructură au fost avariate.

În raionul Sinelnikove, o casă particulară a fost lovită și a izbucnit un incendiu. Pagube au fost raportate și în raioanele Dnipro și Krîvîi Rih.

Autoritățile continuă să evalueze pagubele și să intervină în zonele afectate.

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