Incendii și distrugeri în mai multe regiuni ale Ucrainei. Bombardamentele rusești au țintit, în mod special, infrastructura energetică. În Dnipro, două persoane au fost rănite, iar în Odesa, un atac rusesc a provocat un incendiu puternic la un centru comercial. În paralel, în Rusia, un punct logistic al companiei Ozon, a fost cuprins de flăcări după un atac cu drone.

Flăcările au cuprins o parte a centrului comercial „Semia” (семья), din Odesa. Clădirea a fost lovită în timpul atacului rusesc, iar pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea incendiului. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime, însă suflul exploziei a spart geamurile mai multor locuințe din apropiere.

Atacurile au vizat și infrastructura critică. În regiunea Kirovograd, dronele rusești au lovit obiective energetice, iar în trei locuri au izbucnit incendii. Mai multe unități de tehnică agricolă au fost avariate, iar o locuință privată a fost deteriorată.

În regiunea Jitomir, au fost vizate obiective energetice, iar orașul a rămas în beznă.

În Dnipro, două persoane au ajuns la spital cu răni provocate de schije. Și în regiunea Harikov au fost raportate distrugeri. Rușii au lansat zeci de drone asupra orașului și altor localități. Au fost avariate case, un depozit, un hangar, garaje și automobile. O femeie de 57 de ani a suferit o reacție acută la stres. Între timp, în Rusia, un incendiu puternic a cuprins centrul logistic al companiei Ozon din orașul Adîgheisk.

Potrivit presei ruse, complexul a fost atacat cu drone în timpul nopții. Toți angajații au fost evacuați, iar compania a anunțat suspendarea temporară a activității depozitului.