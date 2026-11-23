Cel puţin zece persoane au fost ucise în urma unor lovituri ruseşti în regiunea Kiev, dintre care şapte au murit după prăbuşirea parţială a unui bloc rezidenţial, potrivit unui bilanţ actualizat luni de autorităţi.

Rusia şi-a intensificat loviturile asupra capitalei ucrainene în ultimele şase luni şi mulţi se tem că iarna care se apropie va fi cea mai dificilă de la începutul războiului.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac asupra localităţii Dimer, situată la aproximativ 45 km nord de Kiev, a lovit un bloc cu cinci etaje, făcând cel puţin şapte morţi.

Imagini realizate de AFP arătă echipele de salvare căutând printre mormanele de moloz fumegânde, după prăbuşirea parţială a clădirii, scrie Agerpres.

„Încă un trup neînsufleţit a fost scos de sub dărâmături”, a declarat guvernatorul regiunii Kiev, Timur Tkacenko, pe aplicaţia de mesagerie Telegram luni dimineaţă, anun?ând un nou bilanţ de şapte morţi şi precizând că operaţiunile de căutare a eventualelor victime suplimentare continuă.

Printre persoanele decedate se numără „o femeie născută în 1978 şi un adolescent născut în 2008”, precizase anterior Serviciul de stat ucrainean pentru situaţii de urgenţă pe Telegram.

Duminică spre sfârşitul zilei, salvatorii au reuşit să scoată un copil în viaţă de sub dărâmături, a adăugat Tkacenko.

„Condamnaţi acest terorism”

„Lumea trebuie să înceteze să îşi mai ferească privirea. Condamnaţi acest terorism, trageţi Rusia la răspundere şi acţionaţi acum pentru a pune capăt masacrului asupra ucrainenilor nevinovaţi”, a denunţat avocatul poporului din Ucraina, Dmitro Lubineţ, pe reţeaua socială X.

Alte două persoane au fost ucise şi opt rănite la Vişneve, când un atac rusesc a lovit un supermarket, potrivit guvernatorului regional.

O altă persoană a fost ucisă după ce o lovitură a incendiat o locuinţă privată la Bila Ţerkva, a adăugat el.

De asemenea, Rusia a lovit o staţie electrică în regiunea Dnipropetrovsk, a declarat la rândul său premierul ucrainean Serhii Koreţki pe reţelele de socializare.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, zgomot de drone, precum şi explozii puternice au fost auzite de jurnalişti în centrul oraşului Kiev, scrie digi24.ro

Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi că Rusia va riposta la recentele lovituri ucrainene împotriva podului Crimeei, promiţând represalii „şi mai dureroase decât ceea ce regimul de la Kiev a provocat podului”.

A doua zi, Moscova a bombardat masiv Ucraina cu drone şi rachete, făcând 11 morţi, dintre care şapte în capitală.