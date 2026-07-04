6 oameni au fost uciși în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei. La Sumî, o bombă aeriană ghidată a lovit un bloc de locuințe din centrul orașului, unde și-au pierdut viața patru persoane, inclusiv un copil de cinci ani. Alte două persoane au murit în regiunea Zaporojie. Între timp, Ucraina a lovit cu drone terminalul petrolier din Sankt Petersburg, unul dintre cele mai importante noduri de transbordare a petrolului și produselor petroliere din nord-vestul Rusiei.

Flăcări uriașe și coloane dense de fum s-au ridicat deasupra Terminalului Petrolier din Sankt Petersburg, după un atac cu drone lansat în cursul nopții. Imaginile surprinse de localnici arată mai multe focare de incendiu pe teritoriul complexului.

Lovitura a fost confirmată de Volodimir Zelenski. Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei atacul a provocat cel puțin trei incendii pe teritoriul terminalului.

Terminalul petrolier din Sankt Petersburg este unul dintre cele mai importante puncte de transbordare a petrolului și produselor petroliere din nord-vestul Rusiei. Complexul are 21 de rezervoare de stocare și o capacitate anuală de manipulare de aproximativ 12,5 milioane de tone de produse petroliere.

De cealaltă parte, guvernatorul Sankt Petersburgului, Aleksandr Beglov, a confirmat atacul asupra terminalului petrolier și a declarat că apărarea antiaeriană a doborât 72 de drone. Potrivit acestuia, incendiul a fost stins, iar victime sau pagube majore nu au fost raportate.

În același timp, Rusia a continuat bombardamentele asupra Ucrainei. În orașul Sumî, o bombă aeriană ghidată a lovit o clădire de locuințe din centrul orașului. Patru persoane au fost ucise, inclusiv un copil de cinci ani și mama acestuia, iar alte câteva zeci au fost rănite. Salvatorii au scos supraviețuitori de sub dărâmături și au evacuat locatarii din blocul grav avariat.

Atacuri intense au fost raportate și în regiunea Zaporojie, unde, potrivit administrației militare regionale, două persoane au murit, iar alte 39 au fost rănite.

În ultimele 24 de ore, armata rusă a lansat peste 1.100 de lovituri asupra a 43 de localități, folosind bombe aeriene, drone și artilerie, provocând sute de distrugeri ale locuințelor și infrastructurii civile.