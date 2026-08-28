Val de atacuri rusești în mai multe regiuni ale Ucrainei, pentru a doua zi consecutiv. Kievul și regiunea capitalei au fost puternic lovite, iar atacurile au provocat victime și au afectat locuințe, depozite și alte obiective civile. Explozii și incendii au fost raportate și în Harkov, Sumî și Zaporojie, unde salvatorii au intervenit sub amenințarea unor noi lovituri.

Noaptea trecută capitala și regiunea Kiev au fost atacate aproape fără întrerupere, iar alarma aeriană a fost declanșată de mai multe ori pe parcursul zilei.

Atacurile au provocat victime și au afectat locuințe, depozite, centre comerciale, obiective industriale și alte infrastructuri civile.

"Se aseamănă cu un film de groază despre apocalipsă."

Sute de oameni au aștptat trecerea alertei în pasajul subteran al gării.

La Kiev a ars o hală a primei uzine de construcții de mașini din Kiev, care nu mai este funcțională.

În Sumî, o persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma atacurilor aeriene rusești.

Tot în regiunea Sumî, iar în timpul intervenției salvatorii au fost nevoiți să facă față unor noi lovituri aeriene, fiind nevoiți să se retragă de mai multe ori în adăposturi.

La Zaporojie, un atac cu drone a provocat un incendiu de proporții într-un centru comercial. Cinci persoane au fost rănite, iar focul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 14 mii de metri pătrați.

La Odesa o dronă s-a oprit într-un copac de un a fost dată jos cu un jet de apă de la un furtun. În timpul operațiunii, însă, drona a agățat și a rupt firele electrice

Forțele ruse au lansat în ultimele două zile valuri succesive de drone și rachete asupra mai multor regiuni din Ucraina.