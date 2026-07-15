Trei persoane au murit și cel puțin trei au fost rănite în urma unui atac cu rachete asupra orașului Odesa. Alte trei persoane au fost ucise în regiunea Sumî unde rușii au lansat o bombă ghidată în apropierea unei unități medicale.

Trei persoane au murit și cel puțin trei au fost rănite în urma unui atac cu rachete asupra orașului Odesa. Un bloc de locuințe cu șapte etaje a fost avariat. De asemenea, în urma atacului, a fost distrusă o clădire nerezidențială și o conductă de gaz.

Și pe parcursul nopții Rusia a lansat un atac cu rachete asupra infrastructurii civile din Odesa.

În Sumî 3 persoane au fost ucise și alte rănite într-un atac cu bombă ghidată. Forțele rusești au lovit în apropierea unei unități medicale. În timp ce ehipele de salvare interveneau au avut loc noi atacuri.

Două persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra unei stații de benzină din regiunea Jitomir. În regiunea Cernigov, o persoană a murit în urma unui atac rusesc cu drone. De asemenea, în urma atacului rusesc, a izbucnit un incendiu pe teritoriul uneia dintre întreprinderi.

Regiunea Dnipro, 8 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, inclusiv un salvator.

Potrivit forțelor armate ucrainene în ultimele 24 de ore au fost înregistrate lovituri de rachete și drone în 19 locații, precum și căderea resturilor unor drone doborâte în 7 locații. La rîndul ucraineii se pare că au început să atace navele rusești din Marea Neagră. Noaptea trecută unitățile Forțelor de Securitate și Apărare au lovit 20 de tancuri petroliere din „flota din umbră” a Rusiei.

116 nave din flota din umbră au fost distruse în Marea Azov în doar o săptămînă, iar ca urmare Rusia a suspendat traficul în Marea Azov.