Rusia a atacat în timpul nopții mai multe regiuni ale Ucrainei, provocând morți și răniți, incendii și întreruperi de curent. Printre cele mai grave lovituri au fost cele din regiunea Odesa, unde doi oameni au murit, și din Kiev, unde o dronă a lovit curtea unui bloc cu 16 etaje. În replică, dronele ucrainene au atacat două rafinării importante din regiunea rusă Samara, unde au izbucnit incendii de proporții.

Atacul rusesc de noaptea trecută a început cu un val de drone asupra regiunii Odesa. Acolo au fost înregistrate cele mai grave consecințe. Două persoane au murit, între care un adolescent de 17 ani, iar alte trei au fost rănite, inclusiv un copil. Au fost avariate automobile, case particulare și clădiri.

În regiunea Kiev, atacul asupra orașului Bila Țerkva s-a soldat cu moartea unui bărbat. Au izbucnit incendii la un hipermarket și la o întreprindere, iar două camioane au fost cuprinse de flăcări. O altă dronă a lovit curtea unui bloc cu 16 etaje din capitală. Două persoane au fost rănite, iar la primele etaje ale clădirii a izbucnit un incendiu.

În regiunea Harkov, o dronă rusească a lovit un autobuz de rută. Un om a murit, iar alți șapte au fost răniți. În orașul Lozova, un alt atac cu drone a rănit mai multe persoane și a avariat clădiri și automobile. În regiunea Cernihiv, bombardamentele au provocat moartea unui bărbat și incendii în clădiri cu destinație rezidențială.

Între timp, loviturile rusești continuă să vizeze în mare parte infrastructura energetică. În Jitomir, Dnipro, Odesa și Zaporojie situația rămâne extrem de dificilă, iar zeci de mii de gospodării nu au electricitate și apă.

Explozii puternice au zguduit, noaptea trecută, și mai multe regiuni din Rusia. Ministerul rus al Apărării susține că 305 aparate de zbor fără pilot au fost doborâte în timpul nopții, deasupra a 14 regiuni, inclusiv Samara, unde au fost vizate două rafinării importante ale companiei Rosneft.

Potrivit imaginilor publicate de localnici, exploziile au fost urmate de incendii puternice și coloane dense de fum. La rafinăria din Sîzran, focul este deosebit de mare. Autoritățile ruse au confirmat atacul asupra regiunii, dar nu au precizat oficial ce instalații au fost lovite.