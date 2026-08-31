Atacurile cu drone dintre Rusia și Ucraina continuă pe scară largă. În timp ce Moscova a lansat sute de drone asupra Ucrainei în ultimele zile, Kievul a atacat obiective logistice din Rusia, inclusiv un important depozit Wildberries din Ekaterinburg.

Noaptea trecută, Rusia a atacat Ucraina cu 121 de drone și o rachetă ghidată Kh-59. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, 96 de drone au fost doborâte sau neutralizate, însă au fost înregistrate lovituri în 11 locații, iar în alte opt au căzut fragmente. Cele mai afectate au fost regiunile din jurul Kievului, unde atacurile au ajuns deja la a cincea zi consecutiv.

Au fost raportate incendii la depozite și alte obiective logistice, iar patru oameni au fost răniți.

Terminalul „Nova Poshta” din Odesa, atacat în această dimineață de Rusia.

În urma loviturii a fost distrusă o linie de sortare de standard european. Echipamentul nu mai poate fi reparat, însă niciun angajat nu a fost rănit.

Atacurile rusești repetate asupra depozitelor și centrelor de distribuție din regiunea Kiev au perturbat lanțurile de aprovizionare, iar în unele supermarketuri au apărut rafturi goale.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât, potrivit lui Volodimir Zelenski, Rusia a lansat în ultimele patru zile aproape 1.500 de drone asupra Ucrainei, dintre care aproximativ 800 sunt drone cu reacție. Acestea sunt mai greu de interceptat, iar Ucraina încearcă să dezvolte rapid drone-interceptoare pentru a face față noii amenințări.În paralel, Ucraina își intensifică atacurile în interiorul Rusiei. La Ekaterinburg a fost atacat un centru logistic Wildberries.

"Iar la noi a venit o păsărică."

Potrivit autorităților locale, au fost afectate inclusiv clădiri rezidențiale și au izbucnit incendii.

Atacurile asupra depozitelor Wildberries fac parte dintr-o campanie ucraineană mai amplă împotriva infrastructurii logistice rusești.