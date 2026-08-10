Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea primi în curând un nou sprijin militar din partea Coreei de Nord, sub forma a până la 50.000 de soldați. În acest context, liderul de la Kiev a făcut apel la Coreea de Sud să intensifice sprijinul pentru Ucraina, în special prin furnizarea de sisteme de apărare aeriană, pe fondul intensificării amenințărilor de securitate.

 

Alina Argint
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Zelenski a afirmat sâmbătă, într-o postare pe X, că „a fost luată o decizie pentru desfășurarea a 30.000 până la 50.000 de nord-coreeni pe teritoriul Rusiei”. În luna iulie, liderul ucrainean estima că numărul acestora va fi de aproximativ 30.000. El nu a oferit detalii despre modul în care a obținut informația, scrie Reuters.

Președintele ucrainean a mai spus că în Ucraina au fost găsite rachete nord-coreene.

„Este absolut clar că Coreea de Nord va continua să acumuleze experiență în războiul modern, să primească licențe din partea Rusiei și tot felul de instrumente militare de la aceasta”, a declarat Zelenski, scrie mediafax.ro

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