Numărul morților în urma atacului rusesc din regiunea Kiev a crescut la 11. Căutările printre ruinelele blocului continuă și astăzi. Salvatorii au reușit să găsească în viață mai multe persoane, date dispărute în urma bombardamentului. Un băiat de numai șapte ani a fost scos viu, după aproape 14 ore petrecute sub tone de beton. Atacurile au continuat și noaptea trecută. În regiunea Harkov a fost lovită o gară, unde a luat foc un tren.

Printre mormane de beton și fiare contorsionate, salvatorii au continuat să caute oameni. Blocul de cinci etaje din localitatea Dîmer, la nord de Kiev, a fost lovit ieri dimineața. O parte a clădirii s-a prăbușit complet, iar mai multe apartamente au fost distruse.

Prima veste care le-a dat speranță echipelor de intervenție a venit odată cu salvarea lui David, un băiat de numai șapte ani. Copilul a stat aproape 14 ore sub dărâmături. Când l-au găsit, salvatorii l-au auzit vorbind și spunându-le că este bine.

„-David, este David. Capul nu se învârte?

-Micuțul...”

A urmat o altă salvare care poate fi considerată un miracol. După 22 de ore petrecute sub plăcile de beton, salvatorii au reușit să ajungă la o femeie de 79 de ani, pe nume Valentina.

Dar, în timp ce unii oameni erau salvați, echipele de intervenție găseau tot mai multe persoane decedate.

Operațiunea nu s-a încheiat. Salvatorii continuă să îndepărteze bucățile de beton și să verifice fiecare porțiune a clădirii. Munca lor a fost întreruptă în repetate rânduri de alertele aeriene și de pericolul unor noi atacuri cu drone. Autoritățile nu au precizat câte persoane ar mai putea fi prinse sub dărâmături. Ieri, se știa despre 14 persoane date dispărute. În timp ce salvatorii luptau pentru fiecare viață, atacurile rusești au continuat și în alte regiuni. La Dnipro, o întreprindere de transport a fost lovită, iar în urma atacului au fost avariate 18 troleibuze.

Și în centrul orașului Zaporojie a fost lovită o zonă deschisă, fără a fi înregistrate victime.

O altă dronă a vizat clădirea unei clinici private, care nu mai funcționa. În urma atacului au murit trei oameni. Sub bombardament a fost și infrastructura feroviară din regiunea Harikov. Acolo o dronă rusească a lovit gara, iar un tren a luat foc. Oamenii au fugit din vagoane pentru a se salva.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 153 de drone în timpul nopții, dintre care 134 au fost neutralizate.