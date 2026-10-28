Ucraina speră ca negocierile trilaterale cu Statele Unite și Rusia, care ar urma să se desfășoare la Abu Dhabi, să aibă loc până pe 10 noiembrie. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită în Țările de Jos. Liderul de la Kiev a precizat că discuțiile ar putea viza un armistițiu în sectorul energetic și pe mare, schimbul de prizonieri și alte chestiuni umanitare, în timp ce problema teritoriilor ar urma să fie abordată doar la nivel de lideri, relatează Ukrainska Pravda.

„Sunt în curs pregătirile pentru întâlnirea în format trilateral, programată la Abu Dhabi. Ne așteptăm ca întâlnirea să aibă loc până pe 10 noiembrie și sperăm din tot sufletul ca procesele de escaladare din Orientul Mijlociu, despre care se vorbește atât de mult în prezent, să nu o împiedice”, a declarat Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul olandez Rob Jetten.

Ce subiecte ar urma să fie discutate

Potrivit președintelui ucrainean, agenda negocierilor ar putea include mai multe subiecte, nu doar problema teritoriilor ocupate. Zelenski a menționat posibilitatea unui armistițiu în sectorul energetic și pe mare, precum și schimbul de prizonieri și alte chestiuni umanitare.

Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina este pregătită să discute și problema teritoriilor, însă consideră că aceasta trebuie abordată direct de liderii celor două state.

Zelenski a mai spus că ar putea avea loc mai multe întâlniri tehnice între reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite. Desfășurarea acestora depinde, potrivit lui, de partea americană.

Rusia exclude participarea europenilor

Consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a declarat că reprezentanții europeni nu vor participa la negocierile tehnice trilaterale. Potrivit acestuia, s-a convenit ca discuțiile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite să se desfășoare fără implicarea statelor europene.

„Ei pot ajunge acolo dacă își cumpără bilete, dar nimeni nu are de gând să-i invite la masa negocierilor”, a afirmat ironic Ușakov, într-un comentariu pentru publicația rusă „Vesti”.

Oficialul rus nu a confirmat însă data de 10 noiembrie, avansată de Zelenski. El a declarat că data exactă a întâlnirii va fi anunțată în curând.

Anterior, Ușakov afirmase că Moscova este pregătită să reia negocierile trilaterale cu Washingtonul și Kievul după 4 noiembrie.

Negocierile, în contextul eforturilor de încheiere a războiului

O eventuală întâlnire la Abu Dhabi ar reprezenta o nouă etapă a eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului ruso-ucrainean. Potrivit relatărilor din presa internațională, există temeri că Moscova ar putea încerca să folosească noua rundă de negocieri pentru a obține concesii din partea NATO.

Deocamdată, data exactă a întâlnirii nu a fost confirmată de toate părțile implicate, iar participarea reprezentanților europeni rămâne exclus