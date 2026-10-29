O gară din Dnipro a fost bombardată, iar bilanțul victimelor este tot mai sumbru. Cel puțin 13 oameni au murit și alți 10 au fost răniți în urma atacului rusesc. O dronă cu motor reactiv a lovit un peron pe care staționa un tren cu ruta Dnipro-Zaporojie. Într-un alt atac asupra centrului orașului Cernigov, două persoane au fost ucise și alte două rănite. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Sunt imagini greu de urmărit în Dnipro, unde o dronă rusească a lovit peronul unei gări, transformând locul într-o scenă de haos. Zeci de oameni zac la pământ, în timp ce zona s-a umplut de fum.

În imagini se mai văd și oameni care se apropie de victime, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat și să le ajute. Atacul a avut loc în această dimineața, în gara din Dnipro. Potrivit companiei feroviare ucrainene, drona a lovit una dintre platformele unde se afla trenul numărul 866, care circula pe ruta Dnipro–Zaporojie. În ciuda avertizărilor privind pericolul, pe peron se aflau oameni. Medicii le-au acordat victimelor primul ajutor, iar răniții au fost transportați de urgență la spital. Printre ei se află și un băiat de 11 ani.

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La nici jumătate de oră, rușii au lovit și centrul orașului Cernigov. Străzile au fost acoperite de fum, mai multe automobile au luat foc, iar magazinele au fost avariate de explozii. Pompierii și salvatorii au intervenit pe lângă mașinile cuprinse de flăcări, în încercarea de a găsi posibile victime. Speriați, oamenii surprinși de atac fug cât mai departe de zona lovită.

Atacurile vin după o noapte de foc. La Harikov și Rivne dronele rusești au țintit întreprinderi civile, unde au izbucnit incendii de proporții.