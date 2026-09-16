Un atac rusesc cu dronă asupra unui microbuz în apropierea liniei frontului în sudul Ucrainei a ucis cel puţin cinci persoane şi a rănit alte şapte, a informat miercuri administraţia militară regională din Dnipropetrovsk pe Telegram, relatează agenția de știri AFP.

„Cinci persoane au fost ucise şi cel puţin şapte au fost rănite în urma unui atac inamic asupra unui microbuz în districtul Nikopol”, a declarat şeful administraţiei, Oleksandr Ganja.

El a precizat că este vorba despre o dronă rusească.

Imaginile publicate de autorităţi arată geamurile unui microbuz alb sparte şi o dâră de sânge de-a lungul unei portiere.

Numărul civililor ucişi în Ucraina a atins cel mai înalt nivel de la primele luni ale invaziei lansate de Rusia în urmă cu patru ani şi jumătate, potrivit Naţiunilor Unite, pe fondul unei escaladări a atacurilor, scrie g4media.ro.