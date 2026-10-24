Cinci ucraineni, dați dispăruți după atacul de la Olenivka, s-au întors acasă din captivitatea rusă. Ei se numără printre cei 270 de militari și civili eliberați, unii dintre ei fiind apărători ai Mariupolului și ai uzinei Azovstal. Întoarcerea lor a fost marcată de lacrimi de bucurie, îmbrățișări și revederi emoționante.

În regiunea Cernigov, rudele și localnicii au așteptat autobuzul cu emoție și nerăbdare să-i revadă pe cei plecați în urmă cu ani de zile.

„Așteptăm acest moment de patru ani și jumătate. Am petrecut 1.670 de zile în captivitate. Sunt atât de obosit de tot ce s-a întâmplat și cu greu îmi vine să cred că acest moment a sosit, în sfârșit.”

Pentru unii, revederea a venit după aproape cinci ani de incertitudine. Maxim Soloviov, un pușcaș marin din Cernigov, a fost capturat în aprilie 2022, la Mariupol. Mama sa a povestit că, la început, îl credea dispărut, iar când l-a văzut, nu l-a recunoscut imediat. Maxim are patru copii. În tot acest timp, familia a așteptat vești despre el, fără să știe când îl va putea îmbrățișa din nou.

„Sincer, încă nu am realizat pe deplin ce se întâmplă în jurul meu. Nu mi-am recunoscut soția. Cine este această femeie? Sincer, sunt în stare de șoc. Nu am mai plâns de mult timp, ca să fiu sincer.”

Un alt militar, Nikita, apărător al Mariupolului, a revenit după 1.624 de zile de captivitate. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și sune mama.

„-Te iubesc! Mâine o să-ți povestesc totul. Mâine o să vin la tine.

-Eu nu știu unde voi fi mâine.

-Eu știu unde vei fi.

-Nici nu mă îndoiesc că știi.”

Pentru el și ceilalți eliberați, întoarcerea acasă înseamnă și începutul unei perioade de recuperare după anii petrecuți în detenție. În total, Ucraina a recuperat 261 de militari și nouă civili. Printre ei sunt și cinci persoane considerate moarte după atacul de la Olenivka, din iulie 2022. Cei mai mulți dintre militarii eliberați fuseseră capturați în 2022, inclusiv în timpul apărării Mariupolului.