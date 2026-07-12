Un nou scandal zdruncină armata ucraineană. Brigada Mecanizată 155 „Ana din Kiev”, antrenată în Franța, este vizată de o amplă anchetă a poliției militare.

-Locotenent-colonelul Stanislav Luchanov, comandantul unității de elită „Anna de Kiev”, a părăsit unitatea fără permisiune în timpul anchetei, iar în prezent este considerat dezertor, fiind dat în urmărire, potrivit Statului Major General.

-Armata ucraineană se referă la Luchanov ca fiind „fostul” comandant al unității de elită în anunțurile privind acest caz.

-Brigada Mecanizată 155 „Ana din Kiev” a Armatei Ucrainei a mai fost subiectul unor scandaluri.

-Concepută inițial ca un proiect-pilot pentru modernizarea armatei ucrainene, a fost instruită și echipată cu ajutorul Franței și al altor parteneri străini.

Locotenent-colonelul Stanislav Luchanov este acuzat de răpire și omor, alături de alți membri ai brigăzii, a anunțat armata, scrie The Kyiv Independent .

Potrivit departamentului militar ucrainean, ofițerul a coordonat membri ai brigăzii sale în răpirea și uciderea a doi civili, frați, în regiunea Kiev.

„Răpire și omor cu premeditare”

Ofițerul a fost dat în urmărire după ce și-a părăsit unitatea, potrivit Statului Major General.

Comandantul-șef, generalul Oleksandr Sirskîi, a dispus agenției de securitate internă a armatei și poliției din regiunea Kiev să înceapă o anchetă privind circumstanțele în care se presupune că au fost implicați membri ai brigăzii, a anunțat serviciul de aplicare a legii al armatei ucrainene.

„În urma operațiunilor, fostul comandant al Brigăzii Mecanizate Separate 155 și toți participanții la infracțiune identificați până în prezent au fost acuzați de comiterea unor infracțiuni legate de răpire și omor cu premeditare”, a declarat poliția militară.

Nouă soldați ai brigăzii de elită au fost reținuți, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine pentru publicația ucraineană Hromadske .

Locuitorii din localitatea unde cei doi frați au fost răpiți au povestit pentru Hromadske că totul ar fi pornit de la proaspăta soție a comandantului, care s-a plâns că zgomotorul motocicletelor din oraș îl derajnează pe copilul mic al cuplului.

Ce spun surse apropiate anchetei

Conform sursei citate, un grup de șapte persoane a pătruns într-o curte din regiunea Kiev în noaptea de 27 spre 28 iunie. Aceștia au răpit apoi doi frați. Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat publicației Ukrainska Pravda că frații au fost duși în regiunea Poltava și uciși.

Toți militarii implicați în incident au fost suspendați din funcțiile oficiale, a declarat Statul Major General.

„Dacă ancheta dovedește vinovăția, cei responsabili vor fi trași la răspundere pentru fiecare infracțiune comisă, indiferent de funcția pe care o dețin sau de meritele anterioare”, a declarat Statul Major General.

General Sirskîi va implementa măsuri pentru a preveni incidente similare, a precizat poliția militară. Din cauza gravității presupuselor infracțiuni, șeful armatei ucrainene a „consolidat un sistem de măsuri de control menite să prevină încălcările disciplinei militare, abuzul de autoritate oficială și orice acțiuni ilegale din partea personalului militar”.

Noul dosar, la scurt timp după un alt scandal

Noua anchetă vine la doar câteva săptămâni după ce comandantul Regimentului 425 de Asalt Independent al Ucrainei, cunoscut sub numele de Skelia, a fost suspendat în cadrul unei anchete privind presupuse abuzuri asupra soldaților, care ar fi putut duce la 26 de decese în afara luptelor în cadrul regimentului.

La mai bine de patru ani de la izbucnirea războiului pe scară largă, au apărut din ce în ce mai multe rapoarte privind presupuse abuzuri și fapte reprobabile în cadrul Armatei Ucrainei, notează publicația ucraineană The Kyiv Independent.

Brigada Mecanizată 155 „Ana din Kiev” a mai fost subiectul unor scandaluri. Acuzațiile privind conducerea deficitară și problemele din cadrul unității, inclusiv dezertările în masă , au dus la o anchetă și, în cele din urmă, la arestarea fostului comandant Dmitro Riumșin.

Locotenent-colonelul Stanislav Luchanov a preluat comanda Brigăzii 155 în februarie 2026. Anterior, el a fost șef de stat major al unității Skelia, aceeași unitate de asalt care este acum în centrul unei anchete pentru abuzuri, scrie hotnews.ro