Ucraina a refuzat elicopterele de atac Eurocopter Tiger pe care le putea primi gratuit ca ajutor militar din partea Australiei, motivul fiind costurile ridicate de întreținere. Informația difuzată joi de postul public ucrainean Suspilne citează o declaraţie făcută pentru publicația Defense Express de către ambasadorul Ucrainei în Australia, Vasil Miroșnicenko, scrie Rador Radio România.

După cum notează jurnaliștii, autoritățile australiene retrag elicopterele Eurocopter Tiger din dotarea armatei și intenționează să le înlocuiască cu elicoptere americane AH-64E Apache.

Deși Australia era pregătită să transmită gratuit Ucrainei aceste elicoptere, Kievul a refuzat acest sprijin, din cauza costurilor ridicate de întreținere, menținere în stare de operare pentru luptă și instruire a piloților pentru astfel de modele.

Publicația Defense Express a menționat că Australia renunță la acestea din aceleași motive. În plus, aceeași decizie a fost luată și în Germania, după ce aceste elicoptere nu au fost utilizate pentru o perioadă îndelungată, scrie știrileprotv.ro.