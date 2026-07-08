Șefii de stat și guvern prezenți la Summitul NATO au adoptat declarația finală a reuniunii în care reconfirmă angajamentul aliaților față de Articolul 5 care prevede apărarea colectivă în caz de atac asupra unui stat membru. Totodată, NATO recunoaște că Ucraina contribuie la securitatea nord-atlantică și promite un ajutor considerabil Kievului pentru a face față invaziei ruse.

„Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru de neclintit pentru apărarea colectivă, conform Articolului 5 al Tratatului de la Washington, și pentru relația transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi reprezintă un atac împotriva tuturor”, stipulează punctul 1 al declarației, transmite hotnews.ro.

Textul confirmă progresele înregistrate în creșterea cheltuielilor pentru apărare, menționându-se că, în 2025, aliații europeni și Canada au crescut investițiile cu peste 139 de miliarde de dolari.

„Astăzi, în Ankara, anunțăm noi achiziții în valoare de 50 miliarde USD și ne angajăm să extindem capacitatea de producție colectivă și să colaborăm cu industria pentru a accelera inovarea. Vom continua să lucrăm pentru a elimina barierele comerciale în domeniul apărării între Aliați și pentru a valorifica parteneriatele NATO”, se spune în document.

Zeci de miliarde pentru Ucraina

Punctul 4 se referă la Ucraina și asistența pe care aliații o vor oferi în continuare Kievului pentru anul în curs și cel viitor.

„Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar Aliații sunt uniți în sprijinul neclintit pentru Ucraina în efortul său de a-și apăra libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială. Aliații europeni și Canada finanțează acum marea majoritate a asistenței de securitate pentru Ucraina prin instrumente bilaterale și multilaterale. Aliații subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, predictibil și sustenabil pe termen lung. Pentru 2026, Aliații își iau angajamentul de a livra Ucrainei echipament militar, asistență și instruire în valoare de 70 miliarde EUR și își afirmă angajamente suverane de a susține asistența cel puțin la un nivel echivalent în 2027”, prevede punctul menționat.

Declarația include și un punct referitor la „competiția strategică” și amenințările hibride, punct în care Iranul este vizat explicit.

„Aliații reiterează că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și fac apel la Iran să respecte pe deplin libertatea de navigație în Strâmtoarea Hormuz”, se mai spune în declarația Summitului de la Ankara.

Ce s-a decis în prima zi a reuniunii

Marți au fost anunțate deja mai multe decizii, în timp ce membrii NATO au încercat în repetate rânduri să-i demonstreze președintelui american Donald Trump că își intensifică eforturile în domeniul apărării, după cum scrie Reuters.

Înaintea de sosirea președintelui american, Rutte a prezentat o serie de inițiative și acorduri în cadrul unui forum al industriei de apărare și a cerut „o revoluție” a industriei de apărare în cadrul alianței.

Acordurile, a căror valoare este estimată la cel puțin 50 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial NATO, includ achiziționarea de către țările europene a unor drone de supraveghere de la compania americană Northrop Grumman, precum și achiziționarea de avioane de supraveghere GlobalEye de către NATO de la compania suedeză Saab.