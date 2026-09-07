Trimișii lui Donald Trump la Moscova și Kiev s-au arătat încrezători în șansele demersului lor diplomatic. Unul dintre aceștia, Steve Witkoff, a descris discuțiile de pace drept „încurajatoare”. În același timp, Volodimir Zelenski a declarat că șansele ca războiul să se încheie până la iarnă sunt mici. Potrivit presei ucrainene, după ce va primi raportul de la emisarii săi, Donald Trump urmează să discute la telefon cu liderul de la Kremlin, iar ulterior cu cel de la Kiev.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Se pare că războiul va continua și pe timpul iernii. Ne bazăm pe pachetul de iarnă, pe care l-am discutat în detaliu cu Steve și Jared, precum și cu partenerii noștri europeni.”

Însă negocierile pentru o pace justă vor continua.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Am convenit ca Ucraina, Europa și Statele Unite să se întâlnească în viitorul apropiat. Nu știu încă unde va avea loc reuniunea, în Europa sau în Statele Unite. Din câte înțeleg, lui Steve i-a plăcut călătoria cu trenul nostru. Așa că poate ne vom întâlni din nou în Ucraina.”

Zelenski a transmis din nou că problema teritorială - care împiedică încheierea conflictului - nu poate fi soluționată decât prin întâlniri directe între el și Vladimir Putin. Acest lucru, însă, este respins vehement de Kremlin.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Problema Donbasului nu este doar a Donbasului. În opinia mea, este o chestiune care ține de acest război. Un război pentru supraviețuire și pentru epuizare. Iar aceasta este o chestiune teritorială care reprezintă obiectivul părții ruse.”

Emisarii lui Donald Trump au părut mai optimiști și au vorbit despre continuarea discuțiile în format trilateral - Ucraina-Rusia-Statele Unite.

Steve WITKOFF, EMISARUL SPECIAL AL LUI TRUMP: „Relațiile sunt esențiale atunci când este vorba despre rezolvarea unor conflicte precum acesta. Misiunea mea și a lui Jared este să aducem părțile la aceeași masă, să reducem diferențele dintre ele, să creăm canale de comunicare eficiente și, sperăm noi, am început acest proces într-un mod constructiv.”

Între timp, Jared Kushner, care e și ginerele președintelui american, a vorbit despre importanța unei păci de durată. Acesta a prezentat procesul în termeni specifici mediului de afaceri.

Jared KUSHNER, EMISARUL SPECIAL AL LUI TRUMP: „Trump provine din mediul de afaceri, unde lucrurile sunt privite în logica unei situații în care ambele părți au de câștigat. Cum poți crea oportunități astfel încât fiecare parte să își atingă propriile interese? Războiul este un joc cu sumă negativă: toată lumea pierde de pe urma războiului. În schimb, afacerile și pacea sunt situații cu sumă pozitivă, în care toate părțile pot avea de câștigat. Iar speranța este că astfel pot fi obținute beneficii importante, la scară largă.”

După întâlnirea cu emisarii americani, Moscova a insistat pe atingerea obiectivelor sale strategice și pe rezolvarea cauzelor profunde ale conflictului, semn că nu și-a schimbat deloc poziția.