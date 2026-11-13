Un atac lansat de forțele ruse asupra orașului Odesa, în dimineața zilei de 13 noiembrie, s-a soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor cinci. Victimele au fost transportate la spital, potrivit autorităților ucrainene.

Informațiile au fost transmise de șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, și de reprezentanții Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din regiune, relatează publicația UNN.

În urma atacului, o casă particulară cu un singur nivel a fost avariată și cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să stingă incendiul.

De asemenea, într-o altă zonă a orașului, o lovitură a fost înregistrată într-un spațiu deschis, provocând avarierea a 11 autoturisme.

„Din păcate, acest atac a provocat moartea a două persoane. Potrivit informațiilor preliminare, alte cinci persoane au fost rănite”, au transmis reprezentanții Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

La fața locului au intervenit și psihologii serviciului pentru situații de urgență, care au oferit sprijin persoanelor afectate de atac, scrie unn.ua