Doi oameni au murit, iar alți patru au fost răniți, după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din regiunea Kiev. Bilanțul victimelor încă nu este unul final, în condițiile în care 11 persoane sunt încă date dispărute. Printre acestea sunt și doi copii. Salvatorii, și la această oră, continuă căutările sub dărâmături. Atacul a distrus o scară întreagă a blocului, iar familiile locatarilor așteaptă de ore în șir vești despre cei dispăruți.

Fum, praf și mormane de beton amestecat cu mobilier. Este peisajul rămas în urmă după bombardamentul rusesc asupra Kievului de noaptea trecută. Din acest bloc cu 5 etaje au mai rămas doar câteva porțiuni de ziduri. O scară întreagă, de la primul până la ultimul nivel, s-a prăbușit în urma loviturii unei drone rusești.

Operațiunea de salvare a început în zorii zilei și s-a transformat într-o cursă contracronometru. La fața locului au fost mobilizați aproximativ 120 de salvatori, iar echipele canine au căutat printre plăcile de beton și resturile apartamentelor.

O femeie din Dîmer a povestit că s-a trezit din cauza exploziei și a venit lângă bloc împreună cu soțul și fiicele. Familia aștepta încă de la ora patru dimineața vești despre cunoscuții care locuiau în scara lovită. Printre ei se afla și prietena fiicei sale, în vârstă de 11 ani, care nu mai răspundea la telefon.

„-Nu-mi pot imagina că e sub dărâmături.

-Acolo sunt cumnații noștri, au o fetiță.

-Socrii mei sunt acolo. Au o fată, care azi împlinește 35 de ani.”

În jurul prânzului, salvatorii au scos de sub ruine trupul unei femei. Câteva ore mai târziu, au găsit și cadavrul unui tânăr de 18 ani, pe nume Roman. Povestea lui a îndurerat și mai mult comunitatea. Băiatul locuia împreună cu mama sa în altă localitate și venise la Dîmer doar pentru o noapte, ca să rezolve niște acte.

Salvatorii au îndepărtat peste 25 de plăci de beton și tone de piatră. Operațiunile de căutare continuă, a spus Volodimir Zelenski, care a precizat că 11 oameni sunt în continuare dați dispăruți.

Atacurile rusești au provocat probleme și în regiunea Odesa. Aproximativ 20 de case particulare au fost avariate, în urma loviturilor fiind sparte geamuri și deteriorate acoperișuri. Odesa se confrunta și cu un blackout. Atacurile asupra infrastructurii energetice au avariat grav liniile electrice magistrale, prin care orașul primea energie.

Și orașul Dnipro a fost atacat cu drone. Fragmentele unui aparat fără pilot au căzut pe acoperișul unui bloc de zece etaje.