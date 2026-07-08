Dronele ucrainene au lovit în ultimele 72 de ore 19 petroliere și un cargobot din așa-numita 'flotă fantomă', utilizată de Rusia pentru a ocoli sancțiunile la exportul de hidrocarburi și al produselor provenind din teritoriile ocupate ale Ucrainei, a anunțat miercuri șeful Forțelor de drone ucrainene, Robert Brovdi, citat de EFE.

Comandantul ucrainean, cunoscut sub porecla 'Magyar', pentru că este de origine ungară, a informat și despre un alt atac în apropiere de orașul Kerci din estul Crimeei în care a fost lovit un feribot care face legătura între peninsula ocupată și Federația Rusă.



Nouă dintre petroliere au fost lovite în cursul dimineții de miercuri în Marea Azov, situată între peninsula ocupată Crimeea și teritoriul rus, în nordul Mării Negre, cu care se comunică prin strâmtoarea Kerci, transmite Agerpres.



Responsabilul militar ucrainean a menționat în raportul prezentat miercuri ca, în ultimele ore, au fost bombardate și șase substații electrice din Crimeea.



'Magyar' a estimat la aproximativ 50 numărul infrastructurilor energetice afectate în peninsula ocupată în luna iulie până miercuri.



În plus, pe lângă nave și substații, forțele ucrainene de drone au lovit în noaptea de marți spre miercuri până la 53 de obiective militare nespecificate de 'Magyar', atât în Crimeea, cât și în teritoriile ocupate din Ucraina continentală, potrivit bilanțului prezentat de comandant.



Crimeea a înregistrat întreruperi îndelungate de curent electric din cauza acestor bombardamente ucrainene, care au lăsat peninsula ocupată și fără rezerve suficiente de combustibil. Astfel, forțele ucrainene au lovit poduri și căi de comunicație în sudul Ucrainei, în teritoriul aflat în prezent sub ocupație, cât și rafinării, nave și depozite de petrol.



Prin această campanie de atacuri, Kievul încearcă să izoleze trupele ruse din această peninsulă strategică și pe cele din teritoriile ocupate din sudul Ucrainei, aproape de Crimeea.